Mann skutt og drept på flyplass i Paris

En mann er skutt og drept på Orly-flyplassen i Paris, etter at han stjal våpenet fra en soldat, sier talsmann Pierre-Henry Brandet i innenriksdepartementet til AFP.

Etter å ha tatt våpenet søkte mannen tilflukt i en butikk på flyplassen, hvor han ble påskutt av sikkerhetspersonell, ifølge Brandet. Det er ikke klart om mannen ble skutt av politi eller andre soldater.

Orly-flyplassen ble evakuert som følge av skytingen. Foto: Christian Hartmann / Reuters

Hendelsen fant sted rundt klokka 08.30. Ingen andre skal ha blitt skadd.

Deler av flyplassen er evakuert. Politiets bombegruppe skal nå undersøke om mannen bar på eksplosiver.

Soldaten som ble fratatt våpenet er del av antiterrorstyrkene Sentinelle – over 7000 soldater som er plassert på utsatte steder etter terrorangrepet mot satirebladet Charlie Hebdo i 2015.

Hendelsen har ført til forsinkelser og stans i trafikken på Orly, Frankrikes nest travleste lufthavn. Terminalene er i 10.30-tida fortsatt stengt. Alle avganger er satt på bakken; alle ankomster omdirigeres.

Norwegian flyr til Orly, men selskapet har ingen avganger til flyplassen lørdag. SAS har et fly i lufta på vei til Charles de Gaulle-flyplassen i den franske hovedstaden, skriver NTB.

Ytterligere informasjon om hendelsen eller gjerningspersonen er foreløpig ikke kjent.

Like før klokka 10 melder Reuters at en politimann er skutt og skadd nord for Paris. Det er ikke kjent om hendelsene har en sammenheng.

Saken oppdateres.