Mann på vei til Norge i ny Lamborghini: Stoppet i 236 km/t og fratatt bilen

Mannen er en iraker som er bosatt i Norge, ifølge Nordjyske som først omtalte saken.

Han skal ha hentet bilen i Tyskland og kjørt hele veien mot Norge, før han ble målt til 236 kilometer i timen på E39, sør for Hjørring. Fartsgrensen her er 130 kilometer i timen.

Det var torsdag kveld klokken 19.25 politiet stoppet mannen, som da nesten var kommet helt til Hirtshals i den nye italienske luksusbilen.

Hjørring ligger en drøy mil fra Hirtshals, som har fergeavganger til Kristiansand, Larvik, Stavanger og Bergen.

– Det var litt trist for ham. Nå er bilen konfiskert, og det var han da litt irritert over, sier Jess Falberg, vaktsjef ved Nordjyllands Politi, til Nordjyske.

Bilen er en Lamborghini av typen Performante Spyder. I Tyskland har bilen en verdi på over 250.000 euro.

NRK har vært i kontakt med firmaet der bilen ble hentet, de ønsker ikke å si noe mer om selger eller kjøper.

Har tatt over 500 kjøretøy

Dansk politi bekrefter overfor NRK at man ved 236 kilometer i timen rammes av en ny lov som trådde i kraft 31. mars i år.

– Her i Danmark har vi nå en lov om hensynsløs kjøring, hvor vi beslaglegger biler hvis en kjører over hundre prosent over tillatt grense over 100 kilometer i timen, eller over 200 kilometer i timen. Retten skal avgjøre om bilen konfiskeres. Antakelig er det retten i Hjørring som skal avgjøre saken, sier Philip Larsen, fungerende politikommissær ved Nordjyllands Politi, til NRK.

DYR: Den luksuriøse bilen kostet ifølge Nordjyske 2 millioner kroner i Tyskland. Foto: Per Frank Paulsen / TV2.dk

Politiet regner ikke med at det blir noe problem med å overdra bilen i retten.

– Jeg går ikke ut fra at det blir noen problemer med konfiskeringen, sier vaktsjef Falberg.

Bilen står nå i en garasje hos politiet på Jylland i Danmark.

Politiet i Danmark ​​offentliggjorde nylig tall som viser at de har anvendt loven om hensynsløs kjøring flere ganger allerede. 510 ganger har politiet beslaglagt kjøretøy. Det er reist 623 siktelser fordelt på 586 saker, ifølge Jyllands-Posten.