Mann og datter pågrepet etter funn av tre døde spedbarn i Polen

Politiet opplyser at kvinnen blir etterforsket for incest og to tilfeller av drap på nyfødte, mens faren hennes etterforskes for incest og tre drap.

Kvinnen er 20 år og faren er 54. Mannen skal også ha hatt et forhold til en annen datter, som fødte det tredje barnet, skriver polske medier.

De tre døde spedbarnene ble funnet i en kjeller i et hus i landsbyen Czerniki sørvest for Gdansk.

– De var begravet i kjelleren, sier en talsperson for påtalemyndigheten.

Myndighetene fikk tips om saken etter at kvinnen tilsynelatende hadde vært gravid, men nektet å ha født et barn.