Mann lynsjet da han fraktet kuer

28-åringen Akbar Khan døde etter at han fredag kveld ble banket opp av en mobb, nordvest i Rajasthan-provinsen i India.

Han var i ferd med å frakte kuer gjennom en landsby da hendelsen inntraff.

Det er AP som først skriver saken.

Slått med kjepper

Ifølge lokalt politi skal mobben ha nærmet seg Khan og en annen mann, før de gikk løs på dem med knyttnever og kjepper.

Den andre mannen klarte å unnslippe den illsinte mobben. Khan ble fraktet i ambulanse, men døde idet han ankom sykehuset.

Provinsministeren i Rajasthan, Vasundhare Raje, skriver i en Twitter-melding at hun fordømmer angrepet, og at gjerningsmennene vil bli møtt med lovens strengeste straffer.

To personer pågrepet

Den lokale politietterforskeren Hemant Priyadarshi sier i et intervju med nyhetsbyrået AFP at to mistenkte har blitt arrestert etter å ha blitt avhørt. De skal begge ha blitt pågrepet på åstedet.

Priyadarshi opplyser at de fortsatt arbeider med å identifisere de andre involverte i hendelsen.

Før 28-åringen døde, skal han ha rukket å si til politiet at gjerningsmennene anklaget ham for å være en storfe-smugler.

Storfe er ansett som hellig blant landets hindumajoritet, og praksisen med å slakte dyret er derfor forbudt i store deler av India. I Rajasthan-provinsen, hvor hendelsen inntraff, er straffen for storfeslakt livstid i fengsel.

ILLUSTRASJON: En mann mater en ku i New Delhi. Kuer er blant Indias hinduistiske majoritet regnet som hellige, og dermed er praksisen med å slakte dem forbudt i store deler av landet. Foto: Prakash Singh / AFP

Krever endring i loven

Drap knyttet til voldelige mobbhandlinger er økende i India. Bare det siste året har et tjuetalls mennesker blitt drept ved lynsjing.

Det er bakgrunnen for at Indias høyesterett for noen dager siden ba regjeringen om å vedta en lov for å få slutt på de brutale drapene.

I et intervju med Al Jazeera sier en høyesterettsadvokat at regjeringen har mye av skylden for at denne typen voldsrelatert kriminalitet øker.

– Folk blir drept av blodtørstige mobber, som lever under den feilaktige oppfatningen at de kan ta loven i egne hender og få utløp for hatet de har mot minoriteter i India, sier han videre.

Begrenser app-kommunikasjon

Meldingstjenesten WhatsApp brukes hyppig for å spre oppfordringer om vold i India.

På torsdag annonserte selskapet, som er eid av Facebook, at de vil sette begrensninger for videresending av meldinger, for landets rundt 200 millioner brukere.

Begrensningene innebærer at brukere ikke kan videresende innhold til mer enn fem aktive samtaler på en gang. I tillegg vil det heller ikke være mulig å videresende medieinnhold til andre brukere på en rask måte.

Tall fra WhatsApp viser at det i India videresendes flere meldinger, bilder og videoer enn noe annet sted i verden.