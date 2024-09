For nesten femti år siden, i de dype, snødekte fjellene i Appalachene, ble en kropp funnet frosset i en hule.

Mannen, som ingen kunne identifisere, ble kjent som «Pinnacle Man», oppkalt etter fjelltoppen nær hvor han ble oppdaget av turgåere i 1977.

Ansiktet, eiendeler og klær ga ingen ledetråder. Og hans skjebne og identitet forble et mysterium som plaget både myndighetene og lokalsamfunnet i flere tiår.

Myndighetene konkluderte raskt med at det ikke var tegn på kriminell handling, og antok at mannen hadde tatt sitt eget liv ved overdose.

Men hvem var denne mannen?

Under obduksjonen ble det samlet inn tanninformasjon og fingeravtrykk – men fingeravtrykkene ble feilplassert – og alt etterforskerne satt igjen med var en enkel skisse og lite annet å gå etter.

Appalachian Trail er blant de lengste turstiene i verden. Mer enn 2 millioner mennesker sies å vandre på deler av stien i løpet av et år. Stien går gjennom 14 stater, seks nasjonalparker og flere andre vernede områder. Foto: Robert F. Bukaty / AP

Savnet fingeravtrykk løste gåten

Så, i august 2024, gjorde politiet endelig et stort gjennombrudd i saken. Ian Keck fra Pennsylvania statspolitiet gravde gjennom gamle arkiver da han fant det lenge savnede fingeravtrykket fra obduksjonen i 1977.

Keck sendte det til National Missing and Unidentified Persons System (NamUs), og på bare 53 minutter matchet en fingeravtrykksekspert fingeravtrykkene til Nicholas Paul Grubb.

Nicholas Paul Grubb, en 27 år gammel mann fra Fort Washington, Pennsylvania, hadde forsvunnet uten spor etter en tur i 1977.

Da han ble funnet, var han kledd i lette klær, uten campingutstyr eller mat, og det var tydelige tegn på at han hadde forsøkt å tenne et bål for å holde varmen.

– Det er bittersøtt, sa Keck etter funnet.

– Familien har lett etter sin kjære i over 40 år uten å vite hva som skjedde med ham. Jeg er glad for å ha hatt en liten rolle i å gi dem svar.

Grubb hadde vært medlem av Pennsylvanias nasjonalgarde på begynnelsen av 1970-tallet, og hadde hatt en «politiinteraksjon» i Colorado to år før sin død. Noe som førte til at fingeravtrykket hans ble lagret i det automatiserte fingeravtrykkssystemet.

Nye undersøkelser

Etter nesten 50 år kunne rettsmedisinsk kontor i Berks County endelig informere en av Grubbs slektninger om at de hadde bekreftet hans identitet. Slektningen ba om at Grubbs levninger skulle gravlegges i familiens gravsted.

– Identifiseringen gir et lenge ventet svar til familien, som har blitt varslet og har uttrykt sin dype takknemlighet for innsatsen som gjorde det mulig. Det er i slike øyeblikk vi blir minnet om hvor viktig vårt arbeid er for å gi svar, bringe avslutning og gi de uidentifiserte et navn og en historie, sa John Fielding, rettsmedisiner i Berks County.

Selv om Grubbs identitet nå er kjent, fortsetter myndighetene å undersøke dødsårsaken hans for å komme til en endelig konklusjon.