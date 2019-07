Mann fall frå passasjerfly – styrta i hage i London

Det var søndag ettermiddag at politiet vart alarmert om funnet av ein død mann i Offerton Road i bydelen Clapham sør i den britiske hovudstaden. London Metropolitan Police opplyser at mannen truleg har falle frå eit fly frå Kenya Airways på veg frå Nairobi til Heathrow.

Ein av naboane fortel at mannen landa berre ein meter frå der naboen låg og sola seg i hagen. Han høyrde ein kraftig smell, og då han kika ut av vindauget såg han mannen liggjande i ein blodpøl i nabohagen.

– Sterkt prega

– Eg sprang ut, og då møtte eg naboen. Han vart sterkt prega av det som hadde skjedd, seier den anonyme mannen til BBC .

Politiet reknar med at mannen hadde gøymt seg i rommet der landingshjulet er plasserte når flyet er i lufta. Ved ein inspeksjon av flyet etter landing vart det funne ein bag saman med vatn og litt mat der.

Politiet reknar med at det er snakk om ein mann i 20-åra som prøvde å ta seg ulovleg inn i Storbritannia.

Ein talsmann for Kenya Airways seier at den 6480 kilometer lange flyturen frå Nairobi til London tek åtte timar og 50 minutt. Han forsikrar om at dei samarbeider tett med politiet både i Nairobi og London i etterforskinga av saka.

Flyet, ein Boeing 787, flaug i ei høgd på 1200 meter då landingshjula vart tekne ut. Det var truleg då mannen fall. Det er uklart om han då alt var død, eller om han døydde i fallet.

Skjedd også tidlegare

Dette er ikkje første gongen eit menneske har falle frå eit fly på veg inn mot Heathrow. I 2015 fall ein mann ned frå eit British Airways-fly på veg frå Johannesburg til Heathrow. Han vart funnen død i bydelen Richmond, medan ein annan mann vart funnen sterkt forkomen i hjulrommet på flyet.

I 2012 vart det funne ein død mann i hjulrommet på eit fly frå Cape Town på Heathrow-flyplassen.