Mann døde etter skyting i Malmö

Ved 21-tiden lørdag kveld fikk politiet i Malmö melding om en eksplosjon, og få minutter senere ble det meldt om skyting på Möllevångstorget.

Politi og ambulanse rykket ut til meldinger om skyting på en restaurant, der de fant et skuddoffer liggende på gulvet. Like etter klarte et annet skuddoffer å ta seg til sykehus på egen hånd. Sykehusets akuttmottak ble av sikkerhetsgrunner delvis ble sperret av.

SVT meldte etter midnatt at det ene offeret døde på sykehuset. Det andre offeret, en tenåring, har livstruende skader.

To mistenkte

Stedet der skytingen skjedde er et beferdets sted, opplyser politiets pressetalsperson Katarina Rusin til TT.

Vitner skal forklart skudd ble avfyrt gjennom vinduet til en pizzarestaurant. Den ene skadde fikk førstehjelp av politiet inne i restauranten, men den andre skal ha ligget på plassen utenfor før vedkommende ble kjørt i en privatbil til sykehuset.

Politiet i Malmö leter etter ukjente gjernerningsmenn etter skytingen. Foto: Johan Nilsson/TT / NTB scanpix

To mistenkte personer ble sett forlate stedet på en sykkel, skriver avisen Sydsvenskan. Ved midnatt fant politiet en sykkel liggende på gaten i Klaragatan, en snau kilometer unna plassen der skytingen fant sted. Politi med hunder startet søk i området.

– Jeg hørte fem-seks skudd, forteller en kvinne som satt i en restaurant på den andre siden av gaten for pizzeriaen hvor skytingen skjedde.

Eksplosjon i bil

Lørdag kveld fikk Malmö-politiet også flere meldinger om en kraftig eksplosjon i sentrum av byen.

– Vi sendte store ressurser til stede, og der fant vi en bil med omfattende skader. Den nasjonale bombegruppen er på vei for å undersøke om det finnes noen rester av sprengladningen, sier Rustin.

Eksplosjoner i Stockholm og Helsingborg

Lørdag kveld kom det også melding om en eksplosjon og en brennende bil i Helsingborg. I tillegg eksploderte en gjenstand like ved en boligblokk i Stockholms-forstaden Rönninge. Ingen ble skadet i disse eksplosjonene, men i Tönninge ble en balkong skadet og vinduer knust. Det svenske politiets bombegruppe er koblet inn.

100 eksplosjoner

Eksplosjonen var svært kraftig og kunne høres flere steder, og det antas å være derfor at politiet ble varslet fra ulike adresser i byen.

– Men vi undersøker også om det kan ha skjedd flere eksplosjoner enn den i bilen. Vi har ikke fått noen rapporter om personskader, sier Rusin.

Området er sperret av, og politiet avhørte lørdag kveld vitner til hendelsen.

Det svenske politiets bombegruppe hadde i løpet av årets ti første måneder rykket ut på 100 eksplosjoner. Flere personer har fått alvorlige skader i eksplosjonene, som ikke har krevd menneskeliv.