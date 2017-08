Mann død etter angrep av bjørn i dyrepark

Ifølge Aftonbladet jobbet den ansatte med rengjøring i et område hvor bjørnen hadde lyktes med å grave seg inn. Deretter gikk bjørnen til angrep på den ansatte i parken i Dalarna.

Personen skal være hardt skadet. Han ble fraktet til sykehus med ambulansehelikopter.

Nå skriver Expressen at mannen er død.

Direktør for Grönklittsgruppen som driver dyreparken forteller til svenske medier at angrepets skal ha skjedd under en aktivitet der gjestene får følge med inn i en innhegninger for å stelle for dyrene. Familien som var med inn der angrepet skjedde, er ikke skadet.

Et vitne sier til Expressen at han hørte flere skudd ved 10:30 tiden

Sven Brunberg, sjef for Orsa Rovdjurspark, bekrefter til Dalanas Tidning att den unge brunbjørnen er avlivet.

– Det er en isolert hendelse og har ingen ting med sikkerheten i parken å gjøre, sier Sven Brunberg.

Store deler av parken er nå stengt. Nå prøver parken å finne ut hvordan dette kunne skje.

Politiet vil informere mer om hva som skjedde under en pressekonferanse klokken 1400 i dag.