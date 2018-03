Mann arrestert etter Oscar-tyveri

En navngitt mann er arrestert av politiet i Los Angeles etter å ha forsøkt å stjele Oscar-statuetten Frances McDormand vant for beste kvinnelige hovedrolle. McDormand vant prisen for sin rolle i Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.

Frances McDormont ba alle sine med-nominerte i kategorien beste kvinnelige hovedrolle reise seg under søndagens Oscar-tale. Du trenger javascript for å se video. Frances McDormont ba alle sine med-nominerte i kategorien beste kvinnelige hovedrolle reise seg under søndagens Oscar-tale.

Tok statuetten på etterfest

47-åringen ble arrestert etter å ha tatt statuetten under guvernørballet etter prisutdelingen, skriver The Hollywood reporter. Mannen la også ut en video på sosiale medier hvor han går rundt med statuetten. I videoen viser han statuetten frem til andre på festen, og sier han blant annet vil bruke statuetten for å komme inn på en annen fest.

Guvernørballet er en tradisjonsrik fest etter Oscar-utdelingen. Alle Oscar-vinnerne blir invitert til å mingle med topper fra media, filmbransjen og politikere.

Tyveriforsøket skal ha skjedd etter at McDormand leverte inn statuetten til oppbevaring hos vaktene på festen.

Feiret tilbakeleveringen med en burger

Statuetten skal ikke ha vært borte lenge. Ifølge en representant for McDormand skal Oscar-statuetten ha blitt tilbakelevert eieren etter en kort stund.

– Jeg kan bekrefte at statuetten ble levert tilbake til McDormand etter en stund. Tilbakeleveringen ble feiret med en dobbel cheeseburger, sier talspersonen til CNN.

Flere bortkomne statuetter

Dette er ikke første gangen statuetter blir forsøkt stjålet. I 2002 ble Whoopi Goldbergs statuett som hun vant i 1999 stjålet etter at hun hadde sendt den til polering. Da pakken ankom selskapet som lager statuettene i Chicago var esken tom. Goldbergs statuett ble senere funnet i en søppelbøtte på en flyplass, skriver BBC.

Like før Oscar-utdelingen i 2000 ble 55 statuetter stjålet på vei fra produsenten i Chicago til utdelingen i Hollywood. De ble funnet igjen i en søppelkasse i Los Angeles.