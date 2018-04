Mange skadde i påtent ambassadebrann i Stockholm

Bygningen husar ambassadane til Portugal, Tunisia og Argentina, samt fleire husvære. Politiet gjekk tidleg ut med signalementet til ein mann i 50-åra, som dei mistenkjer kan ha sett på brannen. Ein mann vart arrestert ved 14-tida, mistenkt for eldspåsetjinga, melder SVT .

Avisa Aftonbladet melder at ein mann som kjende seg dårleg behandla av ein av ambassadane, starta brannen. Politiet sa for kort tid sidan at dei no har kontroll over flammane, men at det vil ta mange timar å sløkke brannen.

Dramatiske scener

Det gjekk fleire timar før brannvesenet fekk kontroll over brannen på Östermalm i Stockholm. Foto: Tt News Agency / Reuters

Det brenn i fleire etasjar i bygningen, og det oppheld seg framleis mange menneske der. Mellom 60 og 70 brannfolk deltek i sløkkinga av brannen. Det er også eit stort oppbod av redningsmannskap.

Brannen starta like før klokka 12 i dag i den portugisiske ambassaden ved Karlaplan. Det var dramatiske scener då menneske som oppheldt seg i dei brannherja etasjane, vart hjelpte ned av brannvesenet. Det skal framleis opphalde seg menneske inne i bygningen, som i tillegg til ambassadane også inneheld ein restaurant.

Det er kraftig røykutvikling på staden.

Politiet opplyser at 14 menneske er skadde i brannen, men at ingen av dei har fått alvorlege skadar.

– Politiaksjon ved hotell

Anders Bryngelsson, talsmann for politiet i Stockholm, sa tidlegare i dag at dei har etterlyst ein rundt to meter lang mann i 50 åra. Han skal vere kraftig bygd, ha grått hår og grått skjegg, samt vere lys i huda.

Ved 14-tida i dag vart ein mann arrestert ved eit hotell i sentrum av Stockholm, mistenkt for mordbrann. Arrestasjonen skjedde utan dramatikk, og politiet er trygg på at det er rette mannen som no er gripen. Dei kan likevel ikkje sjå bort frå at fleire kan vere involverte.

– Vi skal sjølvsagt finne ut om det kan vere fleire gjerningspersonar, men vi har ikkje nokon informasjon som tyder på at det er tilfelle, seier Mats Karlsson, ein annan talsmann for politiet.