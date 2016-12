Mange skadd i skyskraperbrann

Brannmannskaper frakter bort en skadet etter brannen. Foto: Andres Kudacki / Ap

Fire brannmenn ble skadd i redningsarbeidet. Brannen startet i tredje etasje i en 33 etasjers blokk ved 17-tiden torsdag lokal tid.

Tett røyk steg opp til etasjene over, og sterk vind hindret innsatsen. Årsaken til brannen er ikke kjent.

Nesten 170 personer fra New York Fire Departement arbeidet i to timer med å slukke brannen, skriver New York Post.

Minst ni personer måtte reddes fra taket av den høye bygningen fordi de ikke kunne gå ned trappene.

To kritisk skadd

Tilstanden til to av de skadde skal være kritisk, mens fire personer skal ha alvorlige skader.

Tre av de skadde er barn, blant dem en månedsgammel baby.

Det er totalt 465 leiligheter i bygningen, som ligger på hjørnet av 10. aveny og 59. gate på Manhattan.