I fjor fikk 81 prosent av alle barn på verdensbasis tre doser av vaksinen mot difteri, stivkrampe og kikhoste (DTP3). Det er 5 prosentpoeng mindre enn i 2019.

Det går frem av en rapport fra Verdens helseorganisasjon (WHO) og FNs barnefond (Unicef) slår alarm om nedgang i vaksinasjoner av barn med livsviktige vaksiner.

DTP3-vaksinen brukes som målestokk for vaksinedekningen innad og på tvers av land.

25 millioner barn fikk ikke én eller flere doser av vaksinen gjennom rutinemessige vaksinasjoner i 2021. Dette er 2 millioner flere enn de som ikke fikk én eller flere doser av vaksinen i 2020 og 6 millioner flere enn i 2019.

De fleste av barna som ikke ble vaksinert, bor i fattige land, særlig Etiopia, India, Indonesia, Nigeria og Filippinene.

Vaksinedekningen sank i alle verdensdeler, men nedgangen var størst i Øst-Asia og Stillehavsregionen.

Korona er en del av grunnen

– Vi er vitne til den største nedgangen i barnevaksinering på en generasjon, sier Unicef-direktør Catherine Russell. Foto: Hussein Malla / AP

Organisasjonene mener fjorårets tall fremhever det økende antallet barn som er i fare for livstruende, men forebyggbare sykdommer.

– Dette er rød alarm for barns helse. Vi er vitne til den største nedgangen i barnevaksinering på en generasjon, sier Unicef-direktør Catherine Russell.

Nedgangen skyldtes mange faktorer. Det har vært økning i antall barn som lever i konflikter der tilgangen på vaksiner ofte er utfordrende, feilinformasjon har økt og helsetjenester har blitt omprioritert under koronapandemien, står det i rapporten.

– Planlegging og håndtering av korona bør også gå hånd i hånd med vaksinering for livstruende sykdommer som meslinger, lungebetennelse og diaré, sier Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHOs generaldirektør.

– Det er ikke et spørsmål om enten/eller, det er mulig å gjøre begge deler, slår han fast.

– Hjerteskjærende

Organisasjonene skriver at de hadde håpet fjoråret skulle bli et år med bedring der vaksinasjonsprogrammene ville gjenoppbygges. Og at gruppen av barn som ikke fikk vaksinen i 2020 ville få et tilbud. I stedet ble vaksinedekningen satt tilbake til det laveste nivået siden 2008.

.– Det er hjerteskjærende å se flere barn tape beskyttelse mot sykdommer som kan forebygges for andre år på rad, sier Dr. Seth Berkley, administrerende direktør i Vaksinealliansen.

– Vår prioritet må være å hjelpe land med å opprettholde, gjenopprette og styrke rutinevaksinering ved siden av å gjennomføre ambisiøse korona-vaksinasjonsplaner. Ikke bare gjennom vaksiner, men også skreddersydd strukturell støtte til helsesystemene som skal administrere dem, mener han.