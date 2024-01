Hind Khoudary er ganske åleine som kvinneleg journalist i Gaza. Men ho og hennar mannlege kollegaer deler fleire vonde erfaringar.

– Vi rapportar ikkje berre om dei forferdelege følgjene av den Israelske okkupasjonen av Gazastripa. Vi lever i det. Vi er heimlause, fordrive og blir også bomba. Eg har mista huset mitt, familiemedlemmar og vener, seier Khoudary.

Hind Khoudary har base ved Al aqsa sjukehuset i sør, der NRK sitt frilansteam møter henne.

– Å sjå alle skadane, folk som blir drepne, blodet, dei døde kroppane, alt, alt treffer oss så hardt. For å vere ærleg veit eg ikkje kva det er som får oss til å fortsette å rapportere, seier 28-åringen.

Hind Khoudary gret og viser ei melding om at ein journalistkollega har blitt drepen til ein medarbeidar i «kontoret» deira i eit telt ved Al aqsa sjukehuset i Gaza. Foto: JEBRIL ABU KMEIL / NRK

Mista sonen – FN ber om gransking

Organisasjonen Committee to Protect Journalists konstaterte ved årsskiftet at minst 77 journalistar og medietilsette er drepne sidan krigen mellom Hamas og Israel braut ut. 70 av dei var palestinarar.

Ifølge den palestinske journalistforeininga er talet høgare: Over 100 palestinske journalistar skal ha blitt drepne i Gaza sidan krigen starta for tre månadar sidan, ifølgje dei.

Fleire av Khoudary sine journalistkollegaer har mista sine nærmaste i krigen. Blant dei finn vi kollegaen hennar i Al Jazeera, byråsjef Wael Dahdouh, som mista kona, to barn og eit barnebarn i eit israelsk angrep på huset deira i oktober.

Wael Dahdouh under intervjuet med NRK sine frilansarar i Gaza 1. januar. Foto: JEBRIL ABU KMEIL / NRK

NRK møtte han nyleg i Gaza.

– Journalistane betalar prisen for krigen to gonger, først som journalist og så som menneske. Eg er på flukt, og flyttar frå kontor til kontor, frå telt til telt. Det er surrealistisk, det er galskap, sa Dahdouh då NRK intervjua han.

Kort tid etter intervjuet mista han også sin vaksne son. Hamza Dahdouh som også var journalist, vart drepen saman med kollegaen Mustafa Thuria på søndag, i det som truleg var eit israelsk droneangrep. Ein tredje journalist, Hazem Rajab, vart såra i angrepet.

FNs menneskerettskontor uttrykte måndag stor uro og kravde ei grundig og uavhengig gransking av drapa på journalistar på Gaza-stripa etter at Hamza Dahdouh og kollegaen hans vart drepne. Israelske styresmakter hevdar at journalistane sat i bilen til ein «terrorist», skriv NTB.

– Alle sakene må bli etterforska uavhengig og grundig for å sikre at folkeretten følgjast og at lovbrot blir følgt opp i domstolar, skriv FN-kontoret på X.

Hind Khoudary fotografert under intervjuet med NRK sine frilansarar utanfor Al aqsa sjukehuset sør i Gaza. Foto: JEBRIL ABU KMEIL / NRK

Redd for at ho blir den neste

Hind Khoudary er redd for å bli den neste palestinske journalisten som blir drepen eller som mistar familiemedlemmar i krigen på Gazastripa.



– Det er alltid ei frykt i meg. Det einaste som motiverer oss er at vi fortel historier og deler sanninga med verda. Eg ser ikkje noko framtid for å vere ærleg. Vi har mista alt, seier ho.

Den israelske offensiven som vart sett i verk etter Hamas-angrepet 7. oktober, har fordrive mesteparten av Gazas 2,3 millionar innbyggjarar.

249 menneske er drepne i israelske angrep på Gazastripen det siste døgnet, opplyser lokale palestinske styresmakter måndag.

Det totale talet på drepne sidan krigsutbrotet 7. oktober er no 23.084, medan nærmare 59.000 er såra. Regner ein med dei 7000 som er sakna, er over 30.000 døde, skriv NTB.