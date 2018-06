Mange i kretsen rundt Macron orker ikke mer

Ikke bare kontoransatte og byråkrater slår nå alarm. Politikere fra venstre og høyre har fått nok av presidentens ambisiøse og utålmodige arbeidsform.

For mye Møllers tran? Flere i kretsen rundt Macron hevder han sover lite og jobber enormt mye og at han krever det samme av folk rundt seg. Mange ansatte slutter ifølge France 24. Foto: Pool / Reuters

Maratondebatter i parlamentet til langt på natt og det å måtte stemme over viktige politiske saker etter midnatt, gjør at parlamentarikere frykter å bli utbrent.

Macron stiller strenge krav til seg selv og til de i kretsen rundt seg.

Det har sin pris. Hardt arbeidspress på regjeringen fører til det franske medier kaller masseflukt.

På statsminister Edouard Philippes kontor har 14 sekretærer og 4 rådgivere sagt opp sine stillinger i løpet av Macrons første år som Frankrikes president, ifølge France 24.

80 timers uke

Situasjonen er ikke særlig bedre for de folkevalgte i nasjonalforsamlingen.

Flere har «møtt veggen» etter svært lange arbeidsdager mange dager i strekk.

Presidenten i det franske parlamentet er en av dem som nå tar bladet fra munnen. François de Rugy snakker om 80 timers arbeidsuke og 17 dagers jobb i strekk uten hvile. Nok er nok. Foto: Jacques Demarthon / AFP

– De siste ukene har vi holdt det gående i 80 timer i uka. Vi har arbeidet i 17 dager uten stans.

Det sier François de Rugy, presidenten i det franske parlamentet, som egentlig er en alliert av Macron.

Presidentens reform – og moderniseringsiver slår ut på mange områder samtidig.

Det fører til et fjell av lovforslag som parlamentarikerne må ta stilling til.

President Emmanuel Macron er utålmodig etter å modernisere Frankrike og stiller så høye krav til folk rundt seg at mange slutter. Foto: Philippe Wojazer / Reuters

Reformer innenfor skatt, utdanning, boligpolitikk og arbeidslivet dominerer.

Få timers søvn

Macron trenger få timers søvn og er fast bestemt på å kjøre på i starten av sin presidentperiode.

Han nærmest bombarderer sine omgivelser med reformutkast skriver France 24.

Ifølge franske medier er Macron vant til lange arbeidsdager og uker i sin tid i et internasjonalt investeringsselskap.

Kvantitet gir helseproblemer

Flere politikere hevder at Macrons moderniserings- og reformiver fører til at nasjonalforsamlingen må ta stilling til lovutkast og endringer «over en lav sko».

Kvantitet har tatt over for kvalitet, hevder flere.

Tempoet er blitt en belastning for mange folkevalgte.

Arbeidsmengden tar på fysisk, men også psykisk ved at hastebehandling av saker gjør at mange er urolige for at vedtak gjøres på sviktende grunnlag.

«2000 endringsforslag innen landbruket»

Som eksempel på at Macrons utålmodighet og iver fører til at beslutninger tas forhastet, vises det til en debatt i parlamentet om fransk landbruk.

Parlamentsmedlem François Ruffin fra ytre venstre i fransk politikk mener Macron og parlamentspresident de Rugy legger opp til uforsvarlig rask behandling av reformforslag i parlamentet. Foto: Francois Guillot / AFP

2000 endringsforslag til en lov om landbruket ble behandlet på rekordtid.

Opposisjonen anklaget François de Rugy, presidenten i parlamentet, for å sabotere parlamentets funksjon ved å ikke sette av nok tid til en saklig og god diskusjon før vedtak fattes.

– Han behandler parlamentet som en begravelsesagent som klargjør den døde, sa parlamentariker François Ruffin fra ytre venstre partiet LFI (La France Insoumise) om parlamentets leder.

– de Rugy kunne satt av to uker til alle endringsforslagene for landbruket, i stedet ble det en maraton på halve tiden, fortsetter Ruffin.

– Det er ikke slik et parlament vanligvis arbeider.

Sentrale politikere i ytre-venstrepartiet LFI (La France Insoumise) kritiserer Macron for å legge føringer for uforsvarlig hastebehandling av saker i parlamentet. Partileder Jean-Luc Mélenchon og François Ruffin. Foto: Gerard Julien / AFP

Parlamentspresidenten og politikeren fra ytre venstre får støtte i kritikken fra foreningen for de ansatte og de folkevalgte i parlamentet.

– Uforutsigbar arbeidstid er en del av det å jobbe med politikk, men å jobbe i helgene må ikke bli normen, melder foreningen.

Best i Europa på reformer

Utslitte sekretærer, rådgivere, byråkrater og politikere på hjemmebane.

Men ute i verden får Macron ros.

Spesielt i Det internasjonale pengefondet (IMF) har den franske presidenten mange tilhengere.

– Med en slik hastighet mellom reformene er Frankrike blitt det ledende reform landet i Europa, heter det i IMF sin årsrapport referert i Washington Post.

– Frankrike har gjort oppsiktsvekkende bra framskritt, melder IMF.