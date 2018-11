Mange forhåndsstemmer til mellomvalget i USA

Mens det for fire år siden var 27 millioner som hadde benyttet seg av mulighetene til å forhåndsstemme to dager før valget, er det nå 31,5 millioner som har stemt. Det viser tall som er hentet inn av Michael McDonald som er professor i statsvitenskap ved University of Florida.

I år er det 22 stater som har fått inn flere forhåndsstemmer enn for fire år siden.

– Ligner et presidentvalg

– I noen stater ligner det mer på et presidentvalg enn et mellomvalg, sier professor McDonald til The New York Times.

Valget kan avgjøre om Demokratene får kontroll over Kongressen eller om Donald Trump beholder sitt republikanske flertall.

Det skal velges representanter til Kongressen, som er nasjonalforsamlingen i USA, og guvernører til delstatene. I tillegg er det en rekke lokale stillinger som skal fylles.

Analytikere både på demokratisk og republikansk side har uttalt at alle forhåndsstemmene viser et høyere engasjement nå enn ved tidligere valg. Det har vært spådd at rundt 50 prosent av velgerne vil avlegge stemme ved mellomvalget. Det vil i så fall være på nivå med engasjementet rundt mellomvalgene i 1960-årene.