Ifølge politiet i byen Peshawar i Pakistan, er minst 47 drept og 147 skadd. Det melder Reuters.

For de fleste skal tilstanden være stabil, ifølge lokalavisen The Express Tribune. For 10–15 mennesker er tilstanden kritisk, ifølge Reuters.

– Vi har mottatt døde. Det er en nødssituasjon, sier talsmann Muhammad Asim Khan ved det lokale sykehuset til AFP.

I en video delt på Twitter hjelpes flere skadde menn inn på lasteplanet på en bil.

Nyhetsbyrået AP skriver at det var en bombe som gikk av i moskeen og forårsaket eksplosjonen.

Angrepet var et selvmordsangrep. Foto: Muhammad Sajjad / AP

Tror politifolk var målet

Statsminister Shahbaz Sharif bekrefter at det var et selvmordsangrep. Så langt er det ikke klart hvem som står bak.

Moskeen ligger i nærheten av flere politikontorer i byen, og flere politimenn var der for å be denne ettermiddagen.

Mange av de drepte er fra politiet og man tror at de var målet for angrepet, melder BBC.

Politimannen Meena Gul var ifølge AP inne i moskeen. Han sier han hørte rop og skrik etter eksplosjonen, og at han ikke aner hvordan han overlevde.

Gul anslår at det var rundt 150 mennesker inne i moskeen da eksplosjonen skjedde.

Det er mange skadde og drepte etter angrepet på moskeen. Foto: Muhammad Sajjad / AP

En annen video delt i sosiale medier viser innsiden av moskeen. Flere menn går rundt i bygget, og en vegg ser ut til å ha gått med i eksplosjonen.

Bønneteppene på bakken er dekket av støv og ødelagte bygningsrester.

– En del av bygningen har kollapset og vi tror at flere personer befinner seg under der, sier Sikandar Khan i politiet.

Eksplosjonen skal ha skjedd under ettermiddagsbønnen i moskeen.

Fordømmer angrepet

På Twitter skriver Pakistans tidligere statsminister Imran Khan at han sterkt fordømmer angrepet, som han kaller et terrorangrep.

– Mine bønner og kondolanser går til ofrenes familier. Det er meget viktig at vi styrker etterretningen og sørger for at politiet er rustet til å møte terrortrusselen, skriver Khan.

Statsminister bekrefter at det var snakk om et selvmordsangrep. Han varsler kraftige tiltak mot de ansvarlige.

Sist gang det var en stor eksplosjon i Peshawar, var i mars i fjor, da et selvmordsangrep mot en sjiamuslimsk moské i byen tok livet av 56 mennesker.

Ekstremistgruppa IS tok den gang på seg skylden for bombeangrepet, som var det dødeligste i Pakistan siden 2018.