Mange drept i en rekke angrep i Afghanistan

Minst tolv mennesker ble drept og 31 ble såret da en selvmordsbomber sprengte seg ved inngangen til en departementsbygning i Kabul mandag ettermiddag.

Angrepet skjedde idet de ansatte var i ferd med å gå hjem, forteller helsedepartementets talsmann Wahidullah Majroh.

Taliban-angrep

Tidligere mandag ble minst ti regjeringssoldater og fem politifolk drept i et Taliban-angrep mot en veisperring i Qala-e Zal-distriktet i Kunduz-provinsen nord i Afghanistan, opplyser lokale kilder.

– Det pågår et blodbad i Kunduz, sier Aminullah Ayaddin, som sitter i provinsrådet.

Minst 28 politifolk ble drept i det samme området lørdag, opplyser han.

Veibombe

I Ghazni-provinsen ble seks mennesker drept da en minibuss ble rammet av en veibombe mandag. Ifølge en talsmann for guvernøren i provinsen var det kvinner og barn blant ofrene for bomben, som Taliban anklages for å stå bak.

Tre politimenn og ti Taliban-opprørere ble drept i sammenstøt andre steder i Ghazni-provinsen mandag, opplyser talsmannen Arif Noori.

Selvmordsangrep

I Jalalabad øst i Afghanistan ble minst ti sivile såret i et selvmordsangrep mot utdanningsdepartementet i Nangarhar-provinsen. De tre selvmordsbomberne ble skutt og drept av sikkerhetsstyrker, og en bil fylt med sprengstoff ble funnet i nærheten.

14 sivile ble såret i et annet angrep i Chaparhar-distriktet i Nangarhar-provinsen mandag, opplyser sykehuskilder.

Våpenhvile

Taliban varslet i helgen en tre dager lang våpenhvile i forbindelse med festen som avslutter fastemåneden Ramadan senere i uken.

Det er første gang siden den USA-ledede invasjonen i 2001 at Taliban varsler våpenhvile. Beskjeden kom etter at regjeringen kunngjorde en ukelang våpenhvile, som kun gjelder Taliban, ikke opprørere knyttet til al-Qaida og IS.