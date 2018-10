Mange drept i angrep mot valglokaler i Afghanistan

Stengte valglokaler, bomber og kaotiske tilstander har preget valget på ny nasjonalforsamling i Afghanistan.

Ifølge nyhetsbyrået AFP, som siterer offisielle kilder, er over 130 personer drept eller skadd. Ifølge en talsmann for helsedepartementet i landet er det flest skadde i hovedstaden Kabul.

LANGE KØER: Ved enkelte valglokaler har det vært lang ventetid og lange køer. Foto: Farid Zahir / AFP

For kort tid siden meldte nyhetsbyrået om en ny eksplosjon i hovedstaden, der minst 13 personer skal ha blitt drept. Fra før var det meldt om tre døde og minst 70 sårede i Kabul.

I Nangarhar-provinsen ble minst to mennesker drept og tre såret da en bombe eksploderte utenfor et stemmelokale. I Takhar-provinsen ble minst én person drept og åtte såret i et Taliban-angrep.

Ifølge en lokal talsperson ble også tre afghanske regjeringssoldater drept i Taliban-angrep i Ghor-provinsen.

Stengte lokaler

Lørdag har tekniske og organisatoriske problemer hindret velgere i å avlegge sine stemmer ved flere valglokaler i landet.

KØ: Afghanske vinner venter i lø. utenfor et valglokale i Herat-provinsen. Foto: Hoshang Hashimi / AFP

Det har vært tekniske problemer med landets nye velgerregistreringssystem. Den uavhengige valgkommisjonen sier at de fleste valglokalene åpnet dørene sine sent, fordi lærer ansatt til å overvåke stemmeprosessen, ikke møtte opp i tide, skriver BBC.

Ved enkelte valglokaler har det vært lang ventetid og lange køer. En velger ved navn Mustafa, sier til AFP at: «Køen blir lengre. De må registrere oss raskere, vi er redde for at en selvmordsbomber eller et angrep treffer oss».

Taliban oppfordrer til boikott

Mer enn 2.500 kandidater kjemper om 250 seter i valget i Afghanistan. Valget holdes mer enn tre år etter det som opprinnelig var planlagt.

I forkant av valget har minst ti kandidater blitt drept.

Foto: Mohammad Anwar Danishyar / AP

Taliban har i forkant av valget oppfordret folk til å boikotte valget, som de kaller «falskt». IS har fulgt opp.

Det Afghanske forsvarsdepartementet har i forbindelse med valget satt ut 70.000 medlemmer av sikkerhetsstyrkene for å sikre at valget går fredelig for seg.