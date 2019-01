Mange døde i bombeangrep på Filippinene

Politiet meldte tidligere at 27 mennesker var drept, men nedjusterte senere tallet til 20, melder nyhetsbyrået AP.

Panikk og trengsel

Etter den første bomben inne i katedralen gikk ytterligere en bombe av på parkeringsplassen utenfor kirkemuren mens sikkerhetsstyrkene var kommet til.

Øyenvitner forteller at angrepet førte til panikk i kirken og at folk kjempet i stor trengsel for å komme se ut av den.

Katedralen i Jolo. Foto: Handout / AFP

Bilder på sosiale medier viser murrester og døde på en travel gate ved katedralen, som også tidligere er rammet av bomber. Soldater i pansrede kjøretøyer sperret hovedgata, mens biler fraktet døde og sårede til sykehus. Noen av de skadde ble fraktet med fly til nabobyen Zamboanga, melder BBC.

Mye er imidlertid uklart siden alle kommunikasjonssignaler i regionen ble brutt like etter eksplosjonen.

81 skadd

Minst 81 er skadd, både militære og sivile, ifølge offisille tall fra myndighetene, melder nyhetsbyrået AP.

Det er foreløpig ikke kjent hvem som står bak angrepet.

For noen dager siden ble det gjennomført en folkeavstemning om økt selvstyre i regionen.

Opprettelsen av Den autonome regionen Bangsamoro er en viktig del av fredsavtalen mellom den filippinske regjeringen og den største muslimske opprørsgruppen Den islamske Moro-fronten for frigjøring i 2014.

Men i Suluprovinsen, der Jolo ligger, ble forslaget om økt selvstyre forkastet. I denne provinsen er det en rivaliserende gruppering som er imot selvstyre.

De siste 50 årene har opprør i det muslimske sør kostet 150.000 mennesker livet og mange innbyggere har forlatt landsdelen.