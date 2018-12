Mange dansker har ikke råd til mat

100.000 danske husstander har ikke råd til å spise nok mat og må av og til droppe måltider.

Siden det ofte er mer enn en person i hver husstand innebærer det at flere hundre tusen dansker ikke har råd til å spise tilstrekkelig med mat.

Det viser en undersøkelse foretatt av Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet, skriver den danske avisen Politiken.

Sju prosent av de spurte i undersøkelsen har helt tomme kjøleskap og sier at de heller ikke har råd til å fylle dem.

– Det er verre enn hva vi har sett tidligere, sier Jann Sjursen ved Rådet for Socialt Udsatte. Han er overrasket over at antallet er såpass høyt.

Økt risiko for lav livskvalitet

Undersøkelsen er den første i sitt slag i Danmark, men tallmaterialet er fra 2015, og det er uklart om andelen som må hoppe over måltider, har økt eller sunket siden.

Ifølge undersøkelsen er det også slik at familier med svak økonomi har økt risiko for et usunt kosthold, svekket livskvalitet og psykiske problemer.

Usunn mat er billig og erstatter ofte sunnere alternativer i danske familier med anstrengt økonomi Foto: PAUL J. RICHARDS / AFP

– 4–5 prosent av danske husstander har i hvert fall usikker tilgang til mat, noe som svarer til over 100.000 husstander. Det er uansett påfallende mange i en velferdsstat som Danmark, sier professor Lotte Holm ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi til Politiken.

Lotte Holm er forsker fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved København Universitet

Hun forteller videre at familiene som ikke har råd til mat forsøker å løse problemene. Det gjøres ved å tilsette vann, gryn eller pasta i matrettene, men dette er heller ikke alltid tilstrekkelig. Det kjøpes også inn usunne og billigere alternativer.

Forskerne ved instituttet mener at det ikke er manglende kunnskap om kosthold, men dårlig økonomi som forklarer hvorfor enkelte familier ofte spiser usunn mat.

Holm, som har ledet arbeidet med undersøkelsen, anslår at det reelle tallet kan være opp mot 200.000 husstander.



Øker også i Norge

Også i Norge er det en stor andel såkalte lavinntektsfamilier som opplever at de ikke har råd til mat. I rapporten «Fattigdom og levekår i Norge» fra 2017 er det et økende antall barn som vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt.

Ifølge Statistisk sentralbyrå er det nærmere 100.000 barn i Norge som lever i lavinntektsfamilier.

LES OGSÅ: – Flaut å si at jeg ikke har råd til mat.

LES OGSÅ: – Jeg vil jo ikke at barna skal lide selv om jeg sliter økonomisk.