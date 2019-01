I dag markeres holocaustdagen verden over. En britisk undersøkelse gjort blant 2000 personer viser at det er store hull hva gjelder kunnskapen om det som skjedde med jødene under nazistenes styre.

64 prosent av britene vet ikke hvor mange som ble drept i holocaust eller anslår altfor lave drapstall. 20 prosent av de spurte anslo at to millioner ble drept, melder BBC.

Seks millioner europeiske jøder og andre ble drept i konsentrasjonsleirer under nazitiden. 27. januar 1945 ble fangene i konsentrasjons- og tilintetgjørelsesleirene Auschwitz-Birkenau befridd av sovjetiske soldater. Det er bakgrunnen for at dagen i dag er den internasjonale minnedagen for holocaust.

Fra dagens minnemarkering i Auschwitz. Du trenger javascript for å se video. Fra dagens minnemarkering i Auschwitz.

Frykter historien skal gjenta seg

En av de overlevende fra konsentrasjonsleiren Theresienstadt i datidens Tsjekkoslovakia sier til den britiske kringkasteren at han er dypt bekymret over det undersøkelsen viser.

– Undervisning er så viktig. Hvis vi ikke kjenner fortiden frykter jeg at historien vil gjenta seg, sier Steven Frank, som i dag reiser rundt og forteller om sine opplevelser. Han er ett av barna som overlevde Theresienstadt.

Fanger fra Auschwitz etter frigjøringen i 1945. Foto: AP

83 prosent av de spurte mente like fullt at det var viktig å vite og lære om massedrapene. Mange av dem mente at det var viktig å undervise og lære folk om det som skjedde for over 70 år siden.

Undersøkelsen ble gjennomført av Opinion Matters for the Holocaust Memorial Day Trust (HMDT).

Fem prosent av de spurte trodde ikke holocaust hadde skjedd.

Fakta om holocaust Ekspandér faktaboks Betegnelse på nazistenes folkemord på jødene og andre minoritetsgrupper før og under andre verdenskrig.

Ordet «holocaust» betyr egentlig brennoffer, i overført betydning stort offer, slakt eller massakre. Det hebraiske ordet shoah eller shoa, katastrofen, blir også brukt.

I perioden 1938 til 1945 ble om lag 6 millioner jøder drept i utryddelseskampanjen. Om man regner med alle minoritetene, anslår man at 9 til 11 millioner ble drept, inkludert 400.000 rom og 250.000 funksjonshemmede og homofile.

Holocaustdagen, 27. januar, markerer at den sovjetiske hæren inntok konsentrasjonsleiren Auschwitz-Birkenau i det naziokkuperte Polen i 1945 og satte fri 7.500 fanger. Det anslås at rundt 1,5 millioner mennesker ble drept i denne leiren alene. (Kilde: Store norske leksikon, Wikipedia, NTB)

– Nedslående

Guri Hjeltnes, som er direktør for Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) i Oslo, synes det er forunderlig at britene ikke vet mer om nazistenes massedrap.

– Jeg kjenner ikke detaljene fra denne undersøkelsen, men funnene framstår nedslående. Det er forunderlig på et vis, i et land som har mange gode museer. De formidler om krig og holocaust, med høyt kunnskapsnivå og mange dyktige historikere, sier hun til NRK.

Guri Hjeltnes ved HL-senteret sier 96 prosent av nordmenn har hørt om holocaust. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Hjeltnes forteller at HL-senterets befolknings- og holdningsundersøkelse viser at 96 prosent av den norske befolkningen svarer at de har hørt om holocaust.

– Det var lavere i det muslimske utvalget, 64 prosent, men det er ikke uventet i en innvandrerbefolkning, sier hun.

Hjeltnes viser til at HL-senteret har rundt 8000 skoleelever i året på ulike pedagogiske opplegg. Undervisning blir også gitt ved steder som Arkivet i Kristiansand, Raftostiftelsen i Bergen, Falstadsenteret og Narviksenteret, forklarer hun.

Andre europeere vet også lite

En undersøkelse som ble gjennomført i november viser at det i andre europeiske land ikke står stort bedre til med kunnskapen enn i Storbritannia. Særlig blant unge mellom 18 og 34 år er uvitenheten stor, viser en spørreundersøkelse CNN fikk gjennomført blant 7000 personer.

I Frankrike sa 20 prosent i den unge aldersgruppen at de aldri hadde hørt om folkemordet på jødene, i Østerrike var tallet 12 prosent. Blant alle de spurte var det 3,7 prosent som aldri har hørt om holocaust.

Også her var det mange som mente det er viktig å holde historie-kunnskapen ved like. To tredeler mener en minnedag er med på å forhindre at slike grusomme ting kan skje igjen.