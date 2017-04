Mange barn omkom i skredet i Colombia

Så langt er 254 mennesker bekreftet omkommet, men tallet er ventet å stige. Innbyggere i byen Mocoa leter fortsatt desperat etter savnede, mange av dem barn, to døgn etter at skredet gikk sent fredag kveld lokal tid.

De minste har vært spesielt sårbare ettersom de lå og sov da skredet gikk, og gjørme, vrakrester og vann skyllet over byen.

Både hus, broer, kjøretøyer og trær ble revet med og begravd i leire og flom, og overlevende har beskrevet grusomme scener.

Hjelpemannskaper leter etter overlevende i Mocoa, Colombia Foto: JAIME SALDARRIAGA / Reuters

Savnet barnebarn

Butikkeieren Jadir Estiven har lett fortvilet etter barnebarnet på 18 måneder og sin datter, barnets mor, siden skredet gikk. Men søndag var han så sliten at han knapt greide å holde øynene åpne eller snakke, ifølge nyhetsbyrået AP.

Og han er langt fra den eneste som har mistet noen av de minste i familien.

Maria Cordoba forteller at to nevøer på seks og elleve år omkom da familiens hus ble smadret.

– Moren var helt mørbanket, men hun greide å redde babyen sin på 18 måneder, sier Cordoba.

Mange innbyggere har i tillegg mistet nesten alt de eide.

– Folk gikk til husene sine og fant bare gulvet, sier Gima Diaz, en kvinne fra en naboby som har kommet for å delta i søket etter et søskenbarn.

Overlevende etter skredet i Mocoa. Foto: LUIS ROBAYO / AFP

Leker og barneklær

Jair Echarri har også kommet fra en naboby for å hjelpe til. At så mange barn har mistet livet, gjør et spesielt sterkt inntrykk.

– Jeg føler en enorm sorg fordi det ligger barneting overalt, leker, klær, skolebøker. Jeg er far selv, og jeg føler meg sønderknust, sier han.

En annen som deltar i letingen, Abelardo Solarte, står med en barnesko i hånden, mens han leter i haugene med vrakrester.

Utsatt by

President Juan Manuel Santos, som besøkte byen både lørdag og søndag, har erklært unntakstilstand i byen. Katastrofen har ikke bare ødelagt byen, men også veier og bruer, og strømmen har gått i halvparten av provinsen Putumayo, der Mocoa ligger.

Mocao er spesielt utsatt for flom og skred ettersom byen er omringet av tre elver og fjell. Skredrisikoen har økt de siste årene på grunn av avskoging, og fordi mange har bygd hus nær vannet. Men det som utløste skredet og flommen, var kraftig regnvær som begynte fredag kveld. I løpet av to timer regnet det 130 mm, noe som beskrives som helt usedvanlig.

– Det regnet like mye på to timer som det gjør i Bogota på en måned, fastslo president Santos.