Måneraketten SLS skutt opp

Oppskytningen fra rombasen Kennedy i Florida skjedde rett før klokken åtte om morgenen norsk tid onsdag.

Nyttelasten til raketten er romfartøyet Orion. Det er nå på vei til månen. Den har ikke med seg mennesker på denne ferden.

Selve raketten har styrtet i havet. Dette var planlagt.

Måtte gå bra

Raketten SLS har kostet de amerikanske skattebetalerne mange milliarder kroner. I godt over ti år har den vært hovedsatsingen til den amerikanske romfartsorganisasjonen Nasa.

Det aller meste av raketten er allerede skrap i havet. Det er bare det øverste trinnet og romfartøyet Orion som har nådd rommet. Raketten er ikke gjenbrukbar.

Det var president Barack Obama som ga Nasa ordre om å bygge SLS. Det er klart at det var noe han egentlig ikke ville at Nasa skulle gjøre.

I BANE: Tegningen viser alt som er igjen av den store måneraketten nå. Resten har falt ned i havet som skrap. Raketten er ikke gjenbrukbar. Foto: Nasa

Skal til månen

Romfartøyet Orion og det øverste trinnet i raketten ble først plassert i en lav bane rundt jorden. Denne banen var så lav at fartøyet ville ha styrtet dersom det øvre trinnet ikke fyrte av motoren sin.

Denne motorfyringen gikk bra, og romfartøyet gikk inn i en stabil bane rundt jorden. Etter å ha gått rundt jorden én gang, ble det øvre trinnet fyrt av igjen.

Det var denne motorbrenningen som sørget for at Orion kom opp i høy nok hastighet til å nå månen.

Lang tur

Orion vil lande i Stillehavet om 28 dager. Dersom alt går bra.

Det er ikke mennesker i raketten denne gangen. Den første ferden i det såkalte Artemis-programmet skal vise at det senere vil være trygt for mennesker å bruke det nye systemet.

KOMPLISERT: Romfartøyet Orion skal på en tur rundt månen før den kommer tilbake for landing på jorden om 28 dager. Foto: Nasa

Neste utfordring

Raketten brukte litt over åtte minutter på å komme i bane rundt jorden. Da ble det øverste trinnet skilt vekk fra hovedraketten. Denne banen var for lav til å kunne holde seg i rommet.

Det øverste trinnet slo seg på i en kort periode for å kunne komme i en stabil bane rundt jorden.

Det slo seg på igjen omtrent klokken 09:15 norsk tid. Dette er motobrenningen som sender romfartøyet til månen.

Går denne lange motorbrenningen bra, så er amerikanerne på vei til månen igjen. Det er over 50 år siden de sist sendte et romfartøy ment for mennesker til vår satellitt.

VIL VÆRE HER: Ingen mennesker vil se dette på denne ferden, men kameraene i Orion-fartøyet vil fange opp bildet av jorden som dukker opp over horisonten på månen. Foto: Nasa

Tredje forsøk

Raketten heter SLS. Det står for «Space Launch System». Raketten har hatt en lang vandring fra tegnebrettet og til startrampe 39B ved Kennedy romfartssenter i Florida.

Det har vært mange utsettelser og tekniske utfordringer på veien. Den er nå skutt opp flere år etter planen.

Selve utskytningen ble også en langdryg hendelse. To ganger tidligere har den stått klar. Da ble det stanset av vær og lekkasjer. Raketten bruker flytende hydrogen som drivstoff. Det er et stoff som det er vanskelig å behandle.

Nasa fant ikke ut hvorfor problemet som stoppet det forrige forsøket oppsto. De utviklet prosedyrer for hvordan problemet kunne unngås. Det ser ut til å ha fungert denne gangen.