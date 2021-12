Manchester City-spiller ranet og overfalt i sitt eget hjem

– Dessverre ble jeg overfalt av fire feige som skadet meg, og som også forsøkte å skade familien min, skriver João Cancelo på sin Instagram-story.

Hendelsen skal ha funnet sted hjemme hos fotballspilleren og etterforskes av politiet, skriver The Guardian.

Når du viser motstand, er dette hva som skjer, skriver Cancelo.

Han har lagt ut bilde av ansiktet sitt som viser at han har kutt/blåmerker i ansiktet.

– De klarte å ta alle smykkene mine, og etterlate meg et ansikt i denne tilstanden. Jeg skjønner ikke at folk kan være så onde, skriver han.

Videre at det viktigste er at alle i familien har det bra.

– Etter mange hindringer i livet mitt, er dette bare én til jeg skal komme over. Stødig og sterk, som alltid står det å lese på hans Instagram-story.

Manchester City-spilleren João Cancelo delte sin opplevelse på sin Instagram torsdag. Foto: Skjermpdump fra Instagram /jpcancelo / Instagram

Får støtte fra Manchester City

Cancelo og familien hans får støtte av Manchester City.

Vi er sjokkerte og forferdet over at João Cancelo og hans familie ble utsatt for et innbrudd i hjemmet sitt, der Joao også ble overfalt, skriver klubben på sin hjemmeside.

Cancelo bistår politiet som etterforsker hendelsen som blir sett på svært alvorlig.

Det vil bli avgjort fredag om han vil komme til å spille i lørdagens kamp mot Arsenal, skriver The Guardian.

João Cancelo kom fra Juventus til Manchester City i 2019, for 65 millioner euro.

Manchester City fosser videre på toppen av Premier League-tabellen, og tok søndag 19. desember sin åttende strake ligaseier da Newcastle ble slått med komfortable 4–0 på bortebane.