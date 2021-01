Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Scenen over er fra Coari, et av mange steder i jungelen i Amazonas som nå overveldes av pandemien.

Forrige mandag skjønte myndighetene at de var nær ved å gå tomme for oksygen, skriver Acritica.

De fikk løfte om at 40 oksygenbeholdere skulle flys inn samme kveld, men ved en feil landet flyet i en annen by.

Dermed kom tankene med livgivende oksygen først frem klokken 07.00 neste morgen. Da var det for sent for sju pasienter, fire av dem i 50-årene.

- Det var en av de verste dagene i alle mine år i offentlig tjeneste. Man føler seg så maktesløs, sier lederen for Coaris helsevesen, Francisnalva Mendes.

Folk i Manaus har stått i timevis i kø for å få fylt opp oksygentanker som kan redde livet til familiemedlemmer. Foto: MARCIO JAMES / AFP

Gjentas over hele Amazonas

Scener, som den i Coari, gjentas i by etter by i Amazonas. Med en ny og mer smittsom variant av koronaviruset er situasjonen verre en noen gang.

Flere steder, også i millionbyen Manaus, er de gått tomme for oksygen.

Så dramatisk har mangelen vært at byen har fått levert oksygen fra nabolandet Venezuela, et land som ellers mangler det aller meste.

De tre første ukene i januar døde 1419 mennesker av covid-19 i Manaus. Det var det offisielle tallet. Det reelle tallet er trolig langt høyere.

En gravemaskin graver nye graver på Nossa Senhora Aparecida-kirkegården i Manaus. Over 100 begraves hver dag på grunn av pandemien. Foto: MICHAEL DANTAS / AFP

Skal stable kister i høyden

I Manaus havner tre firedeler av de døde på Nossa Senhora Aparecida-kirkegården ved bredden av Rio Negro.

Byen Manaus er sentrum i Amazonas, og ligger der elvene Rio Negro og Rio Solimoes møtes og danner Amazonas-floden.

Gravere, kledd fra topp til tå i beskyttelsesutstyr, arbeider under i solsteken med å få de døde i jorden.

– Når heten stiger i Manaus, kommer også stanken av død, skriver AFPs reporter Paulo Ramon.

For å plass til de døde graves nå flere titalls gravkamre i betong. Hvert kammer skal ha plass til 48 kister eller urner, stablet fire i høyden.

16 år gamle Kelvia Andrea Goncalves trøstes av sin tante ved graven til sin mor. Andrea dos Reis Brasao var 39 år gammel da hun døde av covid-19 i Manaus. Foto: BRUNO KELLY / Reuters

Vil mangle 55.000 kubikkmeter oksygen

Nå frykter myndighetene et nytt sammenbrudd, skriver Folha de São Paulo.



Behovet for oksygen ventes å bli på 135.000 kubikkmeter per døgn i ukene fremover.

Den eneste leverandøren, selskapet White Martins, sier at de nå leverer 80.000 kubikkmeter i døgnet og ikke kan levere mer.

Hvor de skal få de resterende 55.000 kubikkmeterne fra, kan ingen myndigheter svare på.

Verst i verden

For Manaus er det andre gang under pandemien at byen rammes ekstremt hardt. I april i fjor døde over 100 personer om dagene og de døde ble lagt i massegraver.

Nå dør enda fler, kanskje over 200 om dagen bare i Manaus. Det er over 20 prosent av de døde i Brasil i en by som bare har 1 prosent av landets innbyggere.

Totalt har over 220.000 mennesker mistet livet av covid-19 i Brasil. Bare USA er hardere rammet.

Foilha de São Paulo skriver at Brasil er det landet i verden som har håndtert pandemien dårligst.

De viser til en undersøkelse fra Lowy-instituttet i Australia. De har rangert innsatsen til 98 land og Brasil havner på sisteplass.

En av dem som var på kirkegården i Manaus onsdag var en ung mann som fulgte sin onkel til graven.

Han er glad for innsatsen til arbeidene på kirkegården og sier at de døde blir behandlet med verdighet nå.

– Men jeg skulle ønske at de åpnet flere senger på sykehus, i stedet for graver på kirkegårder, sier han til AFP.