Manafort erklærer seg skyldig

Det kan det se ut til at han har inngått en avtale med påtalemyndigheten, melder The Washington Post.

Ifølge rettsdokumenter som påtalemyndigheten har sendt over til en domstol i Washington D.C. har Manafort sagt seg skyldig i konspirasjon mot USA og for å ha motarbeidet rettsvesenet.

Dette er to av til sammen sju tiltalepunkter som dannet grunnlaget for rettssaken som etter planen skulle starte i dag, fredag, men som nå skyves på inntil avtalen mellom Manafort og påtalemyndigheten er behandlet av dommeren i saken. Det er dommeren som må godkjenne avtalen, ifølge The Washington Post.

Tiltalepunktene gjelder lovbrudd som knytter seg til presidentvalgkampen i 2016.

Tror på samarbeid med Manafort

Det er likevel uklart om avtalen innebærer om Manafort vil samarbeide med spesialetterforsker Robert Mueller i Russland-etterforskningen, men flere amerikanske medier skriver at dette trolig er tilfelle.

Tiltalepunktene som er tatt ut mot Manafort har i utgangspunktet ikke noe å gjøre med Muellers etterforskning av et mulig samarbeid mellom Trump-kampanjen og Russland. Men forholdene rundt Manafort dukket opp i forbindelse med undersøkelser som Muellers etterforskere gjorde.

Det regnes som en offentlig hemmelighet at Robert Mueller har brukt tunge juridiske skyts mot Manafort for å få ham til å gi informasjon som kan brukes mot Trump.

Rettssaker i kø

Saken ville være rettssak nummer to for Trumps tidligere valgkampsjef.

I august ble han kjent skyldig i åtte tilfeller av økonomisk kriminalitet. Blant annet hvitvasking av penger, manglende registrering som lobbyist, falsk forklaring og forsøk på å påvirke vitner.

En ankesaken som gjelder ytterligere 10 punkter, hvor retten ikke maktet å bli enige om skyldspørsmålet, kommer opp senere i høst.

Saken hadde sin bakgrunn i tiden Paul Manafort jobbet som lobbyist for Ukrainas tidligere russiskvennlige regjering. Han var anklaget for å ha tatt imot store pengebeløp som han skal ha skjult på til sammen 31 hemmelige kontoer i utlandet og som han ikke betalte skatt for.

Den tidligere valgkampsjefen har motstått presset frem til nå, selv om han risikerer til sammen 320 års fengsel i de to rettssakene.