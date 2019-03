Manafort dømt til seks års fengsel

Ni av disse månedene er allerede sonet.

Dommen kommer bare en uke etter at Manafort ble dømt til nesten fire års fengsel og en bot på 50.000 dollar i en separat sak. Han ble da funnet skyldig i skattesvindel og bedrageri mot banker.

Det er Amy Berman Jackson i en federal domstol i Washington som er dommer i saken.

Jackson tar tatt stilling til to tiltalepunkter mot Trumps tidligere kampanjesjef, som gjelder sammensvergelser mot USA og sammensvergelser for å hindre etterforskningen ved å påvirke vitner.

– Mengden løgn og svindel, og de store pengesummene involvert i denne saken må ikke undervurderes, sa Jackson før dommen falt.

Et annet punkt handler om at Manafort løy til påtalemyndighetene etter at han i september sa seg villig til å samarbeide i Russland-etterforskningen høsten 2018.

Spørsmålet om mulig sammensvergelse med Russland ble ikke behandlet i denne runden.

Ydmyk i retten

Etter at forrige ukes dom falt, uttrykte ikke Manafort anger overfor dommeren.

Under høringen onsdag morgen amerikansk tid var det imidlertid en mer ydmyk domfelt som unnskyldte sine handlinger og ba om å bli dømt på mildest mulig måte.

– Jeg er lei meg for de handlingene jeg har begått som gjør at vi må være her i dag. Denne saken har tatt alt fra meg allerede: Mine eiendommer, penger, livsforsikringen min, sparepenger for barna og barnebarna, og mye mer, sa han til dommeren.

Han sa også at han etter å ha sittet fengslet har blitt en annen mann og innsett at han har opptrådt på måter som «ikke samsvarer med hans personlige verdier».

– Jeg skal oppføre meg annerledes i fremtiden, sa han før dommen falt onsdag.

Dommeren kjøpte ikke unnskyldningen

Men Manafort klarte ikke å overbevise dommer Amy Berman Jackson, som ikke anså beklagelsen hans for å være troverdig, ifølge The Guardian.

– Det å si at man er lei seg for at man har blitt tatt er ikke en særlig god begrunnelse for en mildere straff, sa hun før dommen falt.

Dommeren skal også ha trukket frem at det fortsatt ikke virker som den tidligere kampanjesjefen bryr seg om sannheten.

Hun påpekte blant annet at han ikke var åpen i retten om sin kontakt med vitnene han er dømt for å ha påvirket.

The Guardian skriver at dommer Jackson også er skeptisk til de påstandene som har kommet vedrørende Manaforts helse. Det har blant annet blitt hevdet at han har fått gikt og utviklet klaustrofobi mens han har sittet varetektsfengslet.

Dette var bakgrunnen for at forsvarerne hans før den forrige dommen falt, ba om en redusert straff og foreslo fire til fem år.