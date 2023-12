Mammas stol på podiet er tom

I stedet for å delta i festivitetene i Oslo, skal Narges Mohammadi markere at hun er tildelt verdens mest prestisjefulle pris i sin fengselscelle i det beryktede Evin-fengselet i Teheran, som hun deler med andre kvinnelige politiske fanger.

Mohammadi er den fjerde fredsprisvinneren i historien som fengslet idet fredsprisen deles ut; tyske Carl von Ossietzky i 1936, kinesiske Liu Xiaobo i 2010 og belarusiske Ales Bjaljatskij i 2022.

Den tomme stolen til Liu ble et slående symbol som gikk verden rundt.

I år står det også en stol tom midt på podiet. Men i stolene ved siden av sitter tvillingene Kiana og Ali. De to 17-åringene skal ta imot prisen på morens vegne, den berømte nobelmedalje i gull, fredsprisdiplomet og 11 millioner svenske kroner.

De skal også etter ønske fra morens holde hennes tale. Den er smuglet ut av fengslet via gode medhjelpere.

– At Narges Mohammadi sin stol vil stå tom når fredsprisen deles ut er et uttrykk for at Iran er et brutalt regime som krenker helt fundamentale menneskerettigheter. Det vil sende et veldig sterkt budskap i fredspris-sammenheng at den står tom, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Narges Mohammedi får fredsprisen for sin kamp for kvinner og menneskerettigheter i Iran.

Støre viser til at årets fredspris handler om kampen mot undertrykking av kvinner, forfølging av politiske aktivister og dødsstraff.

– Det er alle viktige byggesteiner for det som skal til for å ha fred i et samfunn, sier Støre.

Samme sak, samme pris - 20 år etter

På første rad i salen sitter også Mohammadis ektefelle Taghi og yngre bror Hamidreza, som flyktet fra hjemlandet og bor i Oslo.

Til stede er også Shirin Ebadi, nøyaktig på dagen 20 år etter hun selv stod i Oslo rådhus 10. desember 2003 og mottok fredsprisen, for den samme saken som i år.

Mohammedi jobbet for Ebadi og hennes Senter for forsvar av menneskerettigheter, og fortsatte kampen etter at regimets press fikk Ebadi til å reise fra hjemlandet.

Den iranske ambassadøren er invitert til seremonien, men Nobelkomiteen opplyste på fredag at det da ikke var kommet svar på invitasjonen.

