Mammaopprør i Malmö etter drapene

Denne gang var det 15 år gamle Jaffar. Han ble skutt og drept, mens en annen gutt på samme alder ble påført livstruende skader i en skyteepisode på en pizzarestaurant i Malmö lørdag kveld.

Ingen er så langt pågrepet etter drapet.

5000 med i gruppen

I august var det 31-årige Karolin Hakim som ble drept på Ribersborg. Da fikk Mariam Bagher nok av volden, og startet en gruppe på Facebook som hun kalte for Mammaupproret i Malmö.

Facebook-gruppen vokste raskt og har mer enn 5000 medlemmer.

– Det er forferdelig, det er som tatt ut av en film, sier Bagher til SVT.

Den har allerede vist sin styrke ved å samle mange av medlemmene på Stortorget i Malmö. Mandag kveld var det nok en skyting i Malmö.

«DET HÄNDER IGEN!!!» skrev Mariam Bagher på gruppens Facebook-side tidligere i kveld.

En person er skadet etter en skyteepisode i den sørsvenske byen. Gjerningsmennene er foreløpig ikke pågrepet, og det er uklart om hendelsen har noen sammenheng med drapet på lørdag.

En nabo til stedet der skuddene falt i Eriksfält sier til NRK at han blir sint på politikerne som ikke tar fatt i problemene.

– De har det vel bra der de selv bor. Det er for slapt, jeg har ikke lyst til å stemme på noen av partiene i neste valg, sier han.

Forsøker å hjelpe

Maher Turkie er på plass ved stedet der Jaffar ble drept for to dager siden.

Maher Turkie er en av grunnleggerne av organisasjonen No2Crimes i Malmö.

Han er en av gründerne i Organisasjonen No2Crimes som forsøker å hjelpe ungdommer i Malmö.

– Her kan vi være ute på nattevandringer og prate med og bygge relasjoner med ungdommene. Noen vil bare prate og noen vil ha hjelpen vi tilbyr. Vi forsøker å gjøre det beste for dem, sier Maher til NRK.

Operasjon rimfrost

Politiet i Sverige har nå fått ekstra ressurser for å ta seg av det som betegnes som en nasjonal særskilt hendelse. Det var lørdag at 15-årige Jaffar ble skutt og drept.

Mange mennesker har vært og lagt ned blomster og tent lys ved stedet der 15 år gamle Jaffar ble drept lørdag kveld. Foto: Paal Wergeland / NRK

På en pressekonferanse i dag ble det klart at politiet starter på det de kaller: Operasjon rimfrost. Den har fire mål:

– Det vi vil oppnå er at skyteepisoder og sprenginger i gjengmiljøer skal reduseres. Det andre er at antallet personer som inngår i kriminelle nettverk skal reduseres gjennom å benytte tvang, sier Stefan Hector, som skal lede arbeidet i sin nye rolle som sjef for operasjonen.

De to siste målformuleringene går ut på å øke antallet beslag av våpen og eksplosiver, samt at allmenheten skal kjenne seg tryggere.

Drapet på 15 år gamle Jaffer i pizzarestauranten har ført til at politiet får ekstra ressurser for å bekjempe kriminalitet.

15 år gamle Jaffar ble skutt og drept i Malmö lørdag kveld. Foto: Paal Wergeland / NRK

195 skyteepisoder de siste tre år

Stefan Sinteus er politimester i Malmö og sier til NRK etter pressekonferansen i dag at visst er Malmö en utrygg by på noen områder.

– Han sier at det dreier seg om et fåtall som har kapasitet til å skyte og sprenge i Malmö. Vi jobber veldig hardt med å få tatt disse personene, sier Sinteus.

En gjennomgang NRK har gjort, basert på statistikk fra svensk politi og gjennomgang av rapporterte drap i media, viser at det svenske politiet har registrert minst 195 skyteepisoder i Malmö fra 2016 til i dag.

Minst 31 personer er drept i skuddepisodene, og minst 91 er skadd.

Flertallet av de drepte er unge mennesker.