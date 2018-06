Malmö-skytingen: I ett døgn har politiet jaktet ukjente gjerningspersoner

Tre menn som politiet betegner som gjengkriminelle ble mandag kveld skutt og drept på åpen gate i den sydsvenske byen. I tillegg ble tre personer skadet – en av dem alvorlig. Ifølge politiet var disse mennene også i et kriminelt miljø.

Nabo Martin Schain sto på kjøkkenet i sin egen leilighet da han hørte skuddene.

– Man kunne høre tydelige smell. Jeg trodde først det kom fra bygningsarbeid men skjønte fort hva det var, sier han til NRK.

Kulehull

Mennene som ble skutt sto utenfor internettkafeen Galaxy Cybercafé. De krimtekniske undersøkelsene av åstedet er ferdige, og skuelystne kan se tydelige kulehull i bygget. Minst seks kuler traff vinduet.

Schain sier at han aldri har følt seg utrygg i hjembyen, men blir bekymret for at volden kan ramme uskyldige, venner og familie.

– Man ser jo på kulehullene at det har blitt løsnet mange skudd, og jeg tror ikke de som skyter har full kontroll på hvem som befinner seg inne i bygningen, sier han til NRK.

Han sier at han hørte rundt ti raske smell. Politiet i Malmö holder til noen få hundre meter unna internettkafeen, men da de rykket ut var gjerningspersonen eller personene, borte. I snart ett døgn har de jaktet på bakmennene.

KULEHULL: Minst seks skudd gikk gjennom fasadevinduet på nettkafeen. Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK

Vitner til hendelsen har sagt at de hørte mellom om 12–15 skudd fra det de tror var et automatvåpen, avfyrt fra en forbipasserende bil. Politiet vil ikke bekrefte noen av vitneopplysningene, mener sier at hendelsen skjedde fort.

ÅPEN GATE: Ved 20-tiden mandag ble det løsnet en rekke skudd mott nettkafeen. Tre personer ble drept. Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK

– Ekstraordinær hendelse

Politiet sier til NRK at de betegner gårsdagens skyting i Drotninggatan i Malmö sentrum som en «spesiell hendelse», og at de dermed har samlet inn ekstra ressurser i jakten på én eller flere personer som løsnet skuddene som kostet tre personer livet.

LEDER ETTERFORSKNINGEN: Mattias Sigfridsson i Malmö-politiet. Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK

Etterforskningsgruppen ledes av Mattias Sigfridsson i Malmö-politiet. Han sier til NRK at de foreløpig ikke har noen mistenkte i saken. Politiet frykter nå hevnangrep i byens kriminelle miljøer.

– Vi har dessverre et stort antall skytinger i Sverige, men tre døde og en alvorlig skadet er uvanlig. Det er ekstraordinært. Vi etterforsker det som har skjedd og vi jobber også med å forhindre nye hendelser. Det er alltid en risiko for hevnaksjoner, sier Sigfridsson til NRK.

Har ikke et motiv

Han sier til NRK at de tre døde og de tre sårede under gårsdagens skyting er kjenninger av politiet. Alle de seks mennene skal være hjemmehørende i Malmö.

Sigfridsson sier at det er fem, seks aktive gjenggrupperinger i byen og at de kjenner til tre eller fire konkrete konflikter gjengene imellom.

Ifølge etterforskningslederen kjenner de til ca. 200 gjengmedlemmer i byen. De vet foreløpig ikke hva som er motivet for gårsdagens skyting.

– Vi har et antall konflikter vi kjenner til. Vi kan ikke på nåværende tidspunkt si hva motivet er, eller hvilken konflikt som ligger bak dette, sier han til NRK.

MINNES: En rekke personer har vært og lagt ned blomster og tent lys ved åstedet. Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK

De krimtekniske undersøkelsene på åstedet er over, men tirsdag ettermiddag står politiet utenfor kafeen og snakker med skuelystne og bekjente av de omkomne.

En rekke personer har lagt ned blomster og tent lys ved inngangsdøren.