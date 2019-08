Malmö-drapet: – Kvinnen var helt klart målet

Kvinnen i 30-årene var ute og gikk sammen med spedbarnet sitt og barnets far da hun ble drept av en eller flere gjerningspersoner ved 10-tiden mandag formiddag i Sergels väg i Malmö.

Faren skal være kjent fra flere kriminelle forhold i Sverige og Danmark, og en av politiets teorier skal først ha vært at han var målet, og at kvinnen ble skutt ved et uhell.

Men etter de første utredningene skal det være tydelig for politiet at de gjerningspersonen eller personene bevisst gikk etter kvinnen, skriver Aftonbladet.

– Det er helt klart at hun var målet, sier en kilde til den svenske avisen.

Ifølge SVT ble tre personer fraktet til sykehus etter hendelsen, men bare kvinnen hadde blitt truffet av skudd. De to andre personene var fysisk uskadd.

Tidligere har vitner forklart til avisen at drapet var en ren henrettelse.

– Hun ble skutt i hodet. Det var en ren henrettelse, sa et vitne, mens et annet mente at det ble avfyrt mellom åtte og ti skudd.

– Vitnet i drapssak

Ifølge Aftonbladet har politiet gjennom sitt arbeid mandag kommet frem til to teorier rundt motivet for drapet.

Det ene teorien omhandler barnefarens kriminelle fortid som blant annet innebærer en fengselsdom for et grovt ran rundt ti år siden.

Den andre teorien går på at kvinnen for noen år siden vitnet i en drapssak i Malmö der flere personer tidligere har blitt truet. Vitnemålet skal ikke ha vært sentralt i saken, men politiet undersøker nå om det er noen koblinger mellom det og drapet mandag.

Politiet jakter nå en eller flere gjerningsmenn.

Politiet undersøker om en utbrent bil noen kilometer unna stedet kvinnen ble skutt kan ha noen sammenheng med skytingen.

Maskert mann løp fra stedet

En video fra hendelsen mandag som SVT har fått tilgang til, viser at en mørkkledd og maskert mann som løper fra stedet med en pistollignende gjenstand i hånden.

Kvinnen skal ha båret på barnet da hun ble skutt og drept.

En mann som bor i et hus i området har fortalt SVT hva han så.

– Han lå i sengen og hørte flere skudd. Han reiste seg og så at en kvinne lå på bakken, samtidig som han så en svartkledd mann med hette løpe bortover gaten, gjenforteller SVTs reporter Herman Svensson.

BRENNENDE BIL: Politiet i Malmö undersøker en utbrent bil som ble funnet en kilometer unna området der kvinnen ble skutt. Det er foreløpig uklart om bilen har direkte sammenheng med skytingen. Foto: Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Undersøkte utbrent bil

Rundt klokken 14 mandag ettermiddag meldte Aftonbladet at kvinnen døde som følge av skuddskadene.

I videoen SVT har fått tilgang til, kan man se at den antatte gjerningspersonen løper bort til en annen, hvit bil, før han brått skifter retning.

Politiet i Malmö fikk mandag formiddag også meldinger om en personbil som stod i brann i Lorensborg, et par kilometer unna området der kvinnen ble skutt. teknikere gjennomførte undersøkelser for å se om det er noen sammenheng mellom den utbrente bilen og skytingen.