Måling: Amerikanere liker Sverige bedre enn Trump

Trump har ved flere anledninger gått til frontalangrep mot medier som CNN, NBC og New York Times etter at han ble president, og anklaget flere av dem for å drive med falske nyheter.

En meningsmåling utført av Public Policy Polling (PPP) har satt Trumps troverdighet opp mot en rekke medier. Der svarer flertallet at de har mer tillit til New York Times, NBC, CNN, ABC og CBS enn Trump.

De fem får også over 50 prosent positive svar på spørsmålet om de oppfattes som troverdige. Nederst på denne lista kommer nettsteder som Info Wars og Breitbart, som 41 og 48 prosent mener er lite troverdige.

Trump-vennlige Fox News får et positivt resultat, men oppfattes som mindre troverdig enn de fem andre.

Liker Sverige bedre

PPP, som tidligere har uttrykt sin støtte til Demokratene, har også for vane å stille litt andre spørsmål enn man er vant til fra meningsmålinger.

Ettersom Sverige har blitt en del av den politiske debatten i USA de siste ukene, ble respondentene også spurt om hvem de liker best av Trump og Sverige.

Her svarer 48 prosent at de liker Sverige bedre enn Trump, mens 38 prosent svarer det motsatte.

Trump har blant annet kritisert svensk innvandringspolitikk, og fikk kraftige reaksjoner fra svenske myndigheter, som nå har publisert en oversikt over påstander og fakta om innvandring og kriminalitet.

– Bør se mindre TV

Ifølge Trump startet svenskekrangelen med et innslag på Fox News.

Ifølge New York Times ser Trump flere timer med TV-nyheter hver dag, så PPP har også spurt velgere om hvor mye tid presidenten bør bruke på å se på TV.

33 prosent mener han bør bruke under en time om dagen, 29 prosent mener han ikke bør se TV-nyheter i det hele tatt, og 20 prosent mener han kan bruke en til to timer.

PPP skriver også at de for første gang ser et klart flertall som er for helsereformen Affordable Care Act, mest kjent som Obamacare. 50 prosent støtter nå ordningen, mens 38 prosent sier de er imot.

Trumps oppslutning falt nylig til et rekordlavt nivå, og de fleste meningsmålinger viser nå at flertallet er misfornøyd med jobben han gjør.

På den daglig oppdaterte Gallup-målingen mener 54 prosent at Trump gjør en dårlig jobb. Hos NBC er tallet 48 prosent, med klare forskjeller på demokrater og republikanere.

På Realclearpolitics' sammenstilling av ni meningsmålinger er det 50,2 prosent som mener han gjør en dårlig jobb, mens 43,7 prosent mener han gjør en god jobb.

Trump mener selv at alle negative meningsmålinger er «falske nyheter».