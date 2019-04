Maleri til 3,7 milliarder kroner forsvunnet

Det 500 år gamle maleriet var det eneste kjente Leonardo da Vinci-maleriet som var i privat eie inntil det ble solgt på auksjon hos Christie's i New York høsten 2017.

Selgeren var den russiske milliardæren Dmitrij Rybolovlev, som hadde kjøpt maleriet i 2013 for 127,5 millioner dollar.

Da det ble solgt fire år senere, endte det som verdens dyreste maleri, med en salgssum på 450 millioner dollar eller 3,7 milliarder norske kroner, langt over forrige prisrekord på 1,5 milliarder.

Nå er altså maleriet borte.

Utstilling avlyst uten forklaring

Kort tid etter salget kunngjorde kulturdepartementet i De forente arabiske emirater at «Salvator Mundi» skulle vises på Louvres filial i Abu Dhabi i september året etter.

Fremvisningen endte med å bli avlyst uten forklaring.

The New York Times skriver at museet ikke har noen anelse om hvor maleriet kan befinne seg.

Heller ikke Louvres eksperter ved hovedmuseet i Paris har lyktes med å lokalisere det.

Museumsledelsen ønsker å inkludere «Salvator Mundi» i den store jubileumsutstillingen som skal markere at det 500 år siden den store renessansekunstneren døde, og har lenge søkt maleriet. Den franske regjeringen har også engasjert seg, i oppfordring fra kunsteksperter.

Etter hva man har funnet ut ble maleriet fraktet til Europa etter auksjonen i New York. Et forsikringsselskap hadde leid inn kunsteksperter for å inspisere og taksere maleriet i Zürich. Men også inspeksjonen ble avlyst, og der stopper sporene.

Maleriet skulle etter rekordsalget i 2017 vises her, i Louvres filial i Abu Dhabi. Men fremvisningen ble avlyst uten en forklaring. Foto: Giuseppe Cacace / AFP

Hemmelig kjøper

Kjøperen som punget ut med 3,7 milliarder kroner var først anonym. Siden viste det seg at vedkommende var en nær venn av, og muligens en stråmann for, den saudiarabiske kronprinsen Mohammed bin Salman.

Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman sies å være den som kjøpte «Salvator Mundi». Foto: HANDOUT / Reuters

Om Louvre-museet fikk maleriet som lån, gave eller rett og slett kjøpte det i etterkant av auksjonen, er ikke klart.

Men spekulasjonene går nå på om den omstridte kronprinsen har bestemt seg for å holde det berømte maleriet for seg selv.

Den amerikanske kunstprofessoren og konservatoren Dianne Modestini ved New York University mener dette i så fall er høyst beklagelig. Modestini hadde ansvaret for restaureringen av maleriet tidlig på 2000-tallet.

– Det er tragisk. Å berøve kunstelskere og andre for dette sjeldne mesterverket, er dypt urettferdig, sier professoren til The New York Times.

Ligner på «Mona Lisa»

«Verdens frelser» regnes for å være ett av de under 20 verkene som er igjen i verden etter den berømte renessansekunstneren. Leonardo da Vinci døde i 1519.

Leonardo da Vinci Foto: AP Ekspandér faktaboks Født 1452, død 1519.

Maler, billedhugger, ingeniør og vitenskapsmann

Født i småbyen Vinci nær Firenze som sønn av en florentinsk notar og en bondejente.

Viste ualminnelige evner allerede som barn og ble satt i lære hos maleren og billedhuggeren Andrea del Verrocchio da familien dro til Firenze i 1466. Beskrives senere som et universalgeni.

Mest kjent som kunstner, men laget også anatomiske skisser og konsepttegninger av maskiner som datidens ingeniører ikke kunne produsere.

Kjente verk: «Mona Lisa», «Nattverden», «Madonna i grotten», «Johannes og døperen»

Maleriet er laget i samme tidsperiode som da Vincis kanskje mest berømte verk «Mona Lisa» og har store komposisjonelle likheter.

Det var maleteknikken som var brukt på håret og glasskulen som ble avgjørende spor da man skulle undersøke om maleriet var en ekte Leonardo da Vinci. Foto: Handout / Reuters

«Salvator Mundi», som er utført i oljemaling på valnøttre, er et portrett av Jesus Kristus som holder hånden opp i en velsignelse.

Motivet har inspirert en rekke andre kunstnere, og det er funnet et tjuetalls kopier. Originalen derimot ble lenge ansett som forsvunnet.

Malt for konger

Maleriet ble opprinnelig malt for Frankrikes kong Ludvig XII en gang mellom 1506 og 1513. Siden var det i mange år i det britiske kongehusets besittelse og er nevnt i en opptegning over eiendelene til kong Karl I i 1649.

Fra 1763 var det borte, før det dukket opp igjen som del av boet etter en britisk industrieier på slutten av 1800-tallet.

I 1909 kjøpte kunstsamleren Sir Charles Robinson bildet, som var kategorisert som et verk av Bernardino Luini, en av da Vincis elever.

I 1958 ble bildet solgt videre av Robinsons arvinger gjennom en auksjon hos Sotheby's i London. Prisen det oppnådde var ikke stort.

Hårlokkene avgjorde

De neste 50 årene visste ingen hvor maleriet var, før da Vinci-eksperten Robert Simon kom over det på en auksjon i New Orleans.

Da var bildet i svært dårlig forfatning. Blant annet var det malt over en rekke ganger i et forsøk på å restaurere motivet, noe som gjorde at det så ut som en dårlig kopi.

Simon gikk likevel bildet og overlot det til professor Dianne Dwyer Modestini for restaurering. Hun startet på arbeidet i 2007, også hun i troen på at det var en kopi av en av da Vincis elever.

Underveis i arbeidet fattet hun mistanke om at det kunne dreie seg om noe mer.

– Jeg sammenlignet maleriet med ett av da Vincis malerier av Johannes døperen, som er i Louvres eie. Jeg oppdaget at krøllene i håret var malt på samme måte.

– Jeg lurte på om jeg hadde mistet forstanden, fortalte Modestini da funnet gikk opp for henne.

I tillegg var det andre ting ved maleriet som tydet på at det var mesteren selv som stod bak, og i 2011 ble det endelige bekreftet at dette var den savnede originalen.