Malaysia vil straffe produksjon av falske nyheter

Kritikere av regjeringen i Malaysia frykter at loven kan bli et verktøy for å kneble dissenter i forkant av valget i august.

Det nye lovforslaget til den malaysiske regjeringen gjør produksjon av falske nyheter ulovlig i landet.

Dersom du publiserer falske nyheter kan du med lovforslaget få opptil ti år i fengsel.

Malaysias statsminister Najib Razak er mistenkt for å være involvert i en internasjonal korrupsjonsskandale. Foto: MOHD RASFAN / AFP

Opposisjonen frykter knebling

Malaysias statsminister, Najib Razak, er mistenkt for å være involvert i en korrupsjonsskandale som involverer statlige fond.

Saken blir som oftest referert til som 1MDB-skandalen etter det statlige investeringsfondet 1 Malaysia Development Berhad.

Kritikerne ser for seg at loven vil bli brukt til å kriminalisere rapporter og meldinger som tar for seg den store 1MDB-skandalen og andre klanderverdige forhold i regjeringen.

Renvasket for korrupsjon

I 2016 ble Najib Razak renvasket for korrupsjon, til tross for en milliardoverføring på 5,96 milliarder kroner fra den saudiarabiske kongefamilien i 2013.

Riksadvokaten i Malaysia ville etterforske saken, men fikk sparken.

Hans erstatter behandlet saken i statsministerens favør og konkluderte med at pengene var en gave siden de var overført til Najib Razaks private konto.

Landets nye riksadvokat, Mohamed Apandi Ali, konkluderte derfor med at det ikke ble gjort noe straffbart eller noen form for korrupsjon.

Razak skal ifølge riksadvokaten ha betalt tilbake 5,43 milliarder kroner. Hvor de resterende 500 millioner kronene ble av er ikke kjent.