Malariamedisin mister covid-19-godkjenning

Malariamedisinene hydroksyklorokin og klorokin er trolig uten effekt i behandlingen av koronaviruset, fastslår USAs mat- og legemiddeltilsyn (FDA), som nå har trukket godkjenningen tilbake.

I midten av mai fortalte president Donald Trump at han hadde tatt medisinen uke for å unngå å bli syk av covid-19.

Risiko for koronapasienter

Nå sier det amerikanske legemiddeltilsynet at de kjente risikoene som legemidlene utgjør for koronasmittede pasienter, trolig er større enn de udokumenterte positive virkningene medisinene måtte ha.

Medisinene fikk en såkalt nødgodkjenning til bruk på covid-19-pasienter i USA, til tross for at virkningen ikke var dokumentert. Flere studier har siden vist at de ikke virker mot viruset, samtidig som de kan ha alvorlige bivirkninger. Medisinen kan blant annet påvirke hjerterytmen, føre til altfor lavt blodtrykk og skade muskler og nerver.

Legemiddelet har vært mye omtalt og forsket på. En studie som viste at det kunne øke dødsrisikoen for koronapasienter ble trukket tilbake.

Også i Norge har medisinen blitt testet ut på pasienter.

Kjøpte inn store mengder

FDAs avgjørelse betyr at store lagre med malariamedisin som er kjøpt inn av føderale amerikanske myndigheter, ikke lenger kan distribueres til delstater og lokale myndigheter til bruk i behandlingen av koronasmittede pasienter.

Men den kan fortsatt skrives ut på resept til pasienter av den enkelte lege.

I slutten av mai kunngjorde Det hvite hus at USA hadde sendt 2 millioner doser av malariamedisin mot covid-19 til Brasil, som sammen med USA er blant de land i verden som er hardest rammet av pandemien.