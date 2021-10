Malala ber Taliban sende jenter tilbake på skolen

Afghanistan skal nå være det eneste landet i verden som forbyr jenter å gå på skole, skriver BBC.

Tidligere fredsprisvinner Malala Yousafzai har sendt brev til Taliban hvor hun ber dem snu og tillate at jenter får returnere til skolen.

– Til Taliban-myndighetene. Reverser de facto-forbudet mot jenters utdanning, og åpne ungdomsskolene umiddelbart, skriver Malala.

Ber muslimske land øve press

Malala oppfordrer også ledere for muslimske nasjoner til å gjøre det klart for Taliban at «religion ikke rettferdiggjør det å hindre jenter fra å gå på skole».

Malala Yousafzai var selv offer for Taliban i 2012. I 2014 mottok hun Nobels fredspris. Foto: Matt Dunham / AP

Brevet fra Malala er også signert flere afghanske kvinneaktivister, skriver nyhetsbyrået AFP. En oppfordring med over 640.000 signaturer fulgte også med brevet

Forrige måned ble det klart at Taliban ekskluderer jenter fra å returnere til skolebenken på ubestemt tid. Det har ført til kraftig kritikk internasjonalt, men lite har blitt gjort.

Kvinner er også ekskludert fra å gå på jobb med unntak av helsearbeidere, skriver BBC.

Skutt av Taliban i skolebuss

I 2012 ble Malala Yousafzai skutt i hodet av en av Talibans utbrytergrupper i nabolandet Pakistan.

Det skjedde da Malala satt i en skolebuss i Swatdalen sammen med medelever. Malala ble truffet i hodet og fikk livstruende skader.

Etter den dramatiske hendelsen er Malala blitt internasjonalt kjent for sitt arbeid for jenters rett til utdannelse.

Motstridende signaler

For en måned siden ble jenter ekskludert fra skolegang.

Det er etter det kommet motstridende signaler fra Taliban om jenter skal kunne gå på skole eller ikke i framtida.

Talibans talsmann Zabiullah Mujahid er blant dem i ledelsen i Taliban som har kommet med motstridende informasjon om jenter skal få gå på skole eller ikke. Foto: Aamir Qureshi / AFP

Enkelte i Taliban har signalisert at forbudet er midlertidig og at jenter skal få utdanning så snart de har funnet en måte å skille gutter og jenter på skolene.

I midten av september kom Taliban med signal om at jenter skal få gå på skole og at de kan bli undervist av mannlige lærere dersom de står bak et forheng og underviser.

Mange har ikke noen tiltro til at jenter skal få gå på skole og viser til forbudet som gjaldt da Taliban styrte landet sist.

En av dem som advarer mot å tro på Taliban er Parsa Saidi som kom til Norge for fire år siden.

– Taliban må ikke få en ny sjanse. Ikke stol på dem, de lyver på kamera, sa Saidi til NRK.

NRK var til stede da en seremoni med utdeling av vitnemål til kvinnelige lærerstudenter, ble stanset av Taliban. Årsaken var kritikk mot Taliban fra en av studentene. Taliban har senere beklaget av seremonien ble stanset.