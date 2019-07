I flere måneder har USAs største våpenorganisasjon National Rifle Association (NRA) slitt med offentlig krangling, maktkamp og splittelse. NRA var en svært viktig støttespiller for Donald Trump i valgkampen i 2016.

Nå frykter flere republikanere at organisasjonen skal miste innflytelse – og at det vil svekke president Trump i valgkampen neste år.

– Folk er bekymret over situasjonen, sier Gregg Keller, tidligere ledere i American Conservative Union, til nettstedet Politico.com.

I tillegg til interne krangler, er organisasjonen under etterforskning for økonomisk kriminalitet i New York.

Nylig måtte leder av NRAs politisk lobby Chris W. Cox gå av etter å ha blitt anklaget for å forsøke å kuppe organisasjonen ved å fjerne den mektige Wayne LaPierre.

– Dette handler om gruppens overlevelse, sier Robert Spitzer, professor ved universitetet SUNY Cortland, til avisen Washington Times.

Må si fra

Våpenorganisasjonen har lenge vært en svært viktig aktør på høyresiden i amerikansk politikk. Hvis det er slik at Donald Trump ikke kan regne med at NRA kan bidra tungt i 2020-valgkampen, bør de si fra snarest «så andre kan fylle tomrommet», sier Gregg Keller.

Også presidenten selv virker bekymret. I en rekke meldinger på Twitter har han bedt våpenorganisasjonen om ikke å krangle, men om å samle kreftene.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Viktig i vippestater

National Rifle Association har vært spesielt viktig i vippestater som Pennsylvania, Michigan og Ohio. Trump vant alle tre med liten margin i 2016.

Medlemmene er lojale og bruker stemmeretten. Men all kranglingen kan svekke folks betalingsvilje, tror den republikanske strategen Chris LaCivita. Flere pengesterke donorer truer allerede med å holde tilbake penger, hvis ikke ledelsen ordner opp.

USA er kjent for sine liberale våpenlover, og amerikanere har en grunnlovsfestet rett til å bære våpen. Nesten halvparten av alle verdens håndvåpen, eies av amerikanere, ifølge CNN. Samtidig blir et stadig større antall våpen eid av stadig færre amerikanere.

NRA oppgir at de har seks millioner medlemmer.

Flere vil ha regulering

NRA ble opprettet for 148 år siden 1971, men ble først en tung politisk aktør på 1970-tallet. Gruppen beskrives som USAs mektigste politiske lobbygruppe, og har retten til å bære våpen, som sin viktigste kampsak.

De siste årene har en rekke skolemassakrer gitt ny debatt om USAs liberale våpenlover. Seks av USAs ti mest dødelige massekytinger har funnet sted siden 2012.

New Yorks tidligere borgermester Michael Bloomberg har gjort strengere våpenkontroll til en av sine viktigste saker.

Etter at 17 elever ble drept i en skolemassakre i Florida, organiserte skoleelevene selv omfattende aksjoner for å stramme inn på våpenlovene.

Les også: Derfor er våpen så viktig i USA