Makteliten flyr opp mot 1500 privatfly til Davos for å diskutere klima

Ifølge rapporten The Global Risks Report 2019, som ble offentliggjort i forbindelse med årets møte, er klimautfordringene identifisert som en av de største truslene mot verdensøkonomien.

I går bad den kjente BBC-programlederen David Attenborough verdens ledere om å ta et felles krafttak for å snu utviklingen.

– Det finnes ingen Edens hage lenger, sa Attenborough under en av de mange programpostene om klima.

David Attenborough mener verden må ta rev i seilene og endre sine økonomiske modeller og levemåter før skadene er uopprettelige. Foto: Fabrice Coffrini / AFP

Ny rekord i år

Spørsmålet er om budskapet når frem. I hvert fall når det gjelder transport.

For en opptelling viser at svært mange kommer til å fly til og fra Davos i privatfly.

Rundt 1500 privatfly vil lande og lette på flyplasser i nærheten av det berømte sveitsiske vintersportsstedet i forbindelse med årets møte. Det skriver det franske nyhetsbyrået AFP.

Fakta om Verdens økonomiske forum (WEF) Ekspandér faktaboks En Genève-basert stiftelse.

Stiftet i 1971 av den tyske professoren Klaus Schwab, som fortsatt leder forumet. Tidligere utenriksminister Børge Brende har stillingen som president for WEF.

Best kjent for de årlige møtene som holdes i Davos i januar. Politiske ledere, næringslivsledere, eksperter, samfunnstopper og journalister møtes for å diskutere globale utfordringer som økonomisk utvikling, konflikter og klimaendringer.

Årets utgave, som varer fra 22. til 25. januar, er det 49. i rekken.

En rekke statsledere, deriblant USAs president Donald Trump og Norges statsminister Erna Solberg, har i år valgt å avlyse sin deltakelse for å prioritere hjemlige oppgaver. Kilde: NTB

Selskapet Air Charter Service (ACS) har holdt tellingen siden 2013. I fjor registrerte de 1300 privatfly som fraktet politikere, forretningsmenn, kongelige og andre berømtheter. Det var 11 prosent høyere enn året før. Og ny rekord ser altså ut til å settes i år.

Andy Christie, som er sjef for privatflydelen i Air Charter Service, forteller at det årlige økonomiske toppmøtet er soleklart den begivenheten i verden som utløser flest bestillinger av privatfly, langt foran Champions' League-finalen og Super Bowl.

Enkelte som lander på flyplassen i Zürich, to-tre timer unna Davos, bruker også helikopter for å komme seg opp i fjellbyen.

Sir David Attenborough viste også sin nye dokumentar "Planten vår" under Verdens økonomiske forum, og ble intervjuet av britiske prins William, som står på deltakerlisten sammen med den norske kronprinsen. Foto: Markus Schreiber / AP

«Mitt fly er større enn ditt»

Privatflyene som brukes blir også større og større.

Andy Christie i ACS sier dette skyldes både lange reisestrekninger, men også at forretningsrivaler ikke ønsker å bli «utkonkurrert» på flystørrelsen av hverandre.

Flest privatflygende deltakere de siste fem årene kommer fra Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Russland og De forente arabiske emirater, ifølge avisen The Guardian.

I år har også privatflybestillingene tikket inn fra Hong Kong og India, opplyser ACS.

Prøver å kompensere

Ledelsen for Verdens økonomiske forum sier til AFP at de jobber for å gjøre det årlige toppmøtet så klimavennlig og bærekraftig som mulig, og at de gjennom hvordan de drifter arrangementet prøver å utligne utslippene flytrafikken fører med seg.

– Vi oppfordrer også de som deltar til å gjøre kompenserende tiltak, sa Dominique Waughray til AFP i et intervju i forrige uke.

Hun mener den største andelen av privatflyene brukes av regjeringsmedlemmer fra ulike land, og viser til at fly regnes som den tryggeste og mest effektive transportmåten fra et sikkerhetsperspektiv.

Al Gore har snakket nær sagt sammenhengende om klimaet og hvordan menneskeheten er i ferd med å ødelegge planeten siden midten av 2000-tallet, og har fått mer og mer gehør. Gore er også på plass i Davos. Foto: Fabrice Coffrini / AFP

Naturvern ikke viktigere enn vekst

Til sammen er 3000 politikere og andre innflytelsesrike personer samlet i Davos, blant dem Microsoft-grunnlegger Bill Gates og Kinas rikeste mann Jack Ma. Tidligere visepresident Al Gore, som fikk nobelprisen sammen med FNs klimapanel, er der også for å snakke nettopp om klima.

Fram til lørdag skal deltakerne drøfte løsninger på globale utfordringer, som sosial ulikhet og klimautfordringene.

Brasils nye president Jair Bolsonaro, som holdt åpningstalen, la vekt på at naturvern ikke må ikke komme i veien for økonomisk vekst.

Brasils nye president Jair Bolsonaro mener naturvern ikke må gå på bekostning av økonomisk vekst. Foto: Fabrice Coffrini / AFP

– Man bør ikke legge mer vekt på det ene enn det andre, sa Bolsonaro.

Men presidenten gjentok ikke tidligere uttalelser om at den nye regjeringen i Brasil skal utnytte det økonomiske potensialet i Amazonas, verdens største gjenværende regnskog.

Sir David Attenborough derimot mener menneskeheten må ta grep.

– Vi har endret verden så mye at vi nå er i en ny geologisk tidsalder, en menneskepåvirket geologisk epoke, sa Attenborough.

– Hva vi gjør nå og de kommende årene vil ha en innvirkning på de neste tusen, sa BBC-profilen, som fikk pris fra Verdens økonomiske forum for sitt livslange naturengasjement.