Makabert funn på «tyske Stonehenge»

Gravearbeid ved som tyskarane kallar Ringheilagtum (den runde heilagdomen) i Pömmelte i den austlege delstaten Sachsen, tyder på at det har gått føre seg blant anna barneofringar på staden. Heilagdomen frå tidleg bronsealder er ikkje ulik britiske Stonehenge i form, men i staden for stein er det i hovudsak brukt tre.

Monumentet består av fleire sirklar, den lengste av dei er på 115 meter. Ekspertar reknar med at monumentet vart brukt i perioden år 2300 før Kristus til år 2050 før Kristus.

Arkeologar har nyleg rekonstruert den fleire tusen år gamle heilagdomen.

Tyder på menneskeofring

Den gamle heilagdomen vart oppdaga i 1991, men utgravingane starta først mange år seinare. Arkeologen Andre Spatzier seier til magasinet Live Science at utgravarane nyleg fann restar av 10 tydeleg mishandla kvinner og born frå denne perioden.

Arkeologar har rekonstruert den fleire tusen år gamle runde heilagdomen i Pömmelte i Tyskland. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert / DPA

Dei var gravlagde saman med økser, drikkekar, dyrebein og andre bruks- og kunstgjenstandar, noko som var vanleg ved menneskeofringar også andre stader. Spatzier meiner dette sannsynleggjer at det er snakk om menneskeofring.

Det ser ut som monumentet i Pömmelte vart rasert rundt år 2050 før Kristus, truleg etter ein krig eller ei anna omvelting. Treformasjonane vart brende, og det verkar som heile heilagdomen vart jamna med jorda.

Sommar- og vintersolkverv

Alt tyder på at monumentet i Tyskland, slik som Stonehenge i England, vart brukt til å utøve ulike ritual, men at det også var ein slags astrologisk observasjonspost. Spatzier seier at Ringheilagtum Pömmelte er konstruert på ein måte som skal markere jamdøgnspunkt og solkverv.

Kvart år samlar fleire hundre menneske seg på Stonehenge i England for å markere solsnu. Foto: Toby Melville / Reuters

Det er snakk om sommarsolkverv og vintersolkverv, men også dei to punkta som markerer halvvegs til desse merkedagane.

Stonehenge i England er konstruert slik at ein kan sjå soloppgangen ved sommarsolkverv, altså midtsommar.

Daniela Hofmann, ekspert på neolittisk arkitektur, seier til den britiske avisa The Independent at ein ikkje lenger kan sjå på fenomen som Stonehenge som noko spesifikt britisk. Ho meiner at funna i Tyskland tyder på at desse aktivitetane var meir utbreidde enn ein tidlegare har trudd.