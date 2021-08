Mahdi så soldater kaste fra seg våpen i Kabul: – Det var fritt fram for alle å ta dem

Norsk-afghanske Mahdi Ansari (28) reiste til Kabul i juni for å besøke familien sin. Han skulle egentlig tilbake til Norge tidligere, men ble syk og fikk booka om billetten til 15. august – senere kjent som søndagen da Taliban tok makta i Kabul.

VÅPENDROPP: Mahdi Ansari var øyenvitne til at afghanske soldater la våpnene i en haug på bakken før de rømte landet. Foto: Privat

Utover dagen ble situasjonen kaotisk, forteller Ansari til NRK.

– Det kokte inne på flyplassen. Vi så at politikere fikk gå om bord i fly, men ikke vanlige folk. Så begynte de ansatte på flyplassen å forsvinne, forteller han.

Til slutt kom de seg til rullebanen, der de så to militærfly der afghanske soldater gikk om bord.

– Rett før inngangen til flyet kastet de fra seg både våpen og ammunisjon.

Ansari sier det lå en «haug med våpen» på bakken etter soldatene. Han anslår at det var mellom 40 og 50 våpen, de fleste automatgevær.

– Det var fritt fram for alle å ta dem, sier Ansari.

Tre menn i 20-årene plukka opp hver sine våpen, og tok på seg vester fylt med ammunisjon, forteller han videre. Ansari spurte hva de skulle gjøre med våpnene.

– De svarte at de skulle hjem, men hvis Taliban fant dem, så ble det krig.

Kjører rundt i nye biler

Ansari fikk beskjed om å komme tilbake til flyplassen mandag 23. august. Da tilbød han seg å være tolk for norske soldater, noe han var frem til han landet i Norge på morgenen 26. august.

I perioden mellom 15. og 23. august så han soldater fra Taliban kjøre rundt i Kabul i det han beskriver som «nye biler».

– Taliban har fått veldig mange biler etter at de tok makta. De kjører rundt i biler som Ford Ranger, Toyota Land Cruiser og Lexus, forteller Ansari.

Mahdi tok dette bildet på flyplassen i Kabul 15. august. Foto: Mahdi Ansari

Store mengder utstyr

USAs president Joe Biden får nå kritikk for det mange mener er en dårlig planlagt tilbaketrekking fra Afghanistan. Store mengder våpen og utstyr er lagt igjen, og mye vil bli overtatt av Taliban.

Det er særlig mange republikanere mener Biden har håndtert Talibans overtakelse feil. Republikaneren Jim Banks fra delstaten Indiana kaller Biden «inkompetent».

– Taliban har nå tilgang til amerikansk militært utstyr verdt 85 milliarder dollar. Det inkluderer 75.000 kjøretøy, over 200 fly og helikopter og over 600.000 våpen. Taliban har nå flere Blackhawk-helikopter enn 85 prosent av landa i verda, hevder Banks.

Foto: Skjermdump 30.08.21

Politifact har faktasjekket påstandene og konkluderer med at man ikke har den fulle oversikten, og at verdien på utstyret kan være langt lavere enn det Banks hevder.

Den amerikanske spesialrevisoren for Afghanistan (Sigar) skriver i en rapport at den afghanske hæren 30. juni i år disponerte 167 operative militærfly og helikoptre.

Hvor mange av disse som fremdeles stod igjen da Taliban tok over, er uvisst. BBC har gransket satellittbilder fra flyplassen i Kandahar som tyder på at flere fly enten har blitt flyttet til andre steder i Afghanistan eller flydd ut av landet.

Mellom 2003 og 2016 skal amerikanerne ifølge Sigar ha utstyrt afghanerne med:

358.530 rifler

64.000 maskingevær

25.327 granatkastere

22.174 Humveer (terrengkjøretøy)

Fra 2017 og de påfølgende årene mottok afghanerne blant annet:

20.000 M16-rifler

Minst 3598 M4-rifler

3012 Humveer

31 pansrede kjøretøy (MSFV)

Hvor mye av dette utstyret som fortsatt fungerer eller befinner seg i landet, er ikke klart.

Les også: Alt norsk personell er ute av Afghanistan

– Øker krigsevnen

Orlogskaptein ved Forsvarets høgskole Thomas Slensvik tror amerikanerne har god oversikt over hvor mye våpen som ble etterlatt og som nå er i Talibans besittelse.

– De har mer eller mindre tatt over det som ble gitt til den afghanske hæren. Så er det sikkert noe som ble ødelagt i kamp, men det dreier seg ikke om veldig mye, sier Slensvik.

Han sier det meste ble lagt igjen til den afghanske hæren, med overlegg.

– Men så overga de seg så fort at utstyret aldri kom i kamp. Det er der hovedtyngden av dette materiellet ligger, sier Slensvik.

Slensvik sier dette vil øke de nye makthavernes evne til å drive krig mot rivaliserende opprørsgrupper i landet. Taliban har til nå hatt mye lettere utstyr, mens det tunge utstyret har blitt ødelagt av vestlige styrker.

– Så den store forskjellen er nok at de nå får artilleri og støtte til soldatene, sier Slensvik.

Orlogskaptein ved Forsvarets høgskole Thomas Slensvik. Foto: Martin Zondag / NRK

– Kan havne på svarte markeder

Taliban kan nå også ha fått tilgang på høyteknologisk våpen, men det er usikkert om de vil kunne dra nytte av dette.

– Det er mulig at noen klarer å bruke og vedlikeholde noen av de enklere systemene de nå har fått. Men mye av det er både teknisk krevende og krevende å vedlikeholde. Så er det også en del trening som skal til for å kunne bruke det effektivt.

Slensvik sier den store forskjellen etter overtagelsen, er at Taliban kan krige mer fra lufta, der vestlige styrker inntil nylig har vært mer dominerende.

– Nå har de mulighet til det, dersom de mestrer vedlikeholdet og det å faktisk operere utstyret, sier Slensvik.

Taliban har allerede mye militært utstyr, og med en snart avsluttet konflikt vil det bli et stort overskudd av spesielt mindre våpen som håndvåpen og maskingevær, tror han.

– Frykten er at dette skal tilfalle andre organisasjoner og dukke opp på svarte markeder rundt omkring i verden. Disse våpnene kan også brukes til å forvirre og etterligne vestlige styrker, slik at man lettere kan utgi seg for å være vestlig under for eksempel et terrorangrep, sier Slensvik.