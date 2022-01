Mahbouba reiste rett fra Oslo til New York for å brife FN om Afghanistan

Seraj representerer Afghan Women's Network og regnes som en av de ledende kvinneaktivistene i Afghanistan.

De siste dagene har hun opphold seg i Oslo for å delta i samtalene med Taliban, men reiste rett til New York for å snakke om situasjonen i hjemlandet i Sikkerhetsrådet.

– Jeg kommer til å ta opp de samme temaene som i Oslo: Kvinners rettigheter, penger og om kvinneaktivister som er fengslet, sier Seraj til NRK og legger til at hun også skal brife rådet om møtet hun hadde med Taliban.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) leder Afghanistan-møtet i FNs sikkerhetsråd som skal finne sted klokken 16.00 norsk tid onsdag. Han sier Seraj ble tatt med fra Oslo til New York for å være et vitne og fortelle om situasjonen i hennes hjemland.

Store mangler

– Når vi tar opp temaer i Sikkerhetsrådet bringer vi inn folk som kan fortelle om hva som skjer i det virkelige livet. Vi hadde et øyenvitne fra Jemen i dag i diskusjonen om «sivile i konflikt». Det de kan fortelle fra Jemen og konflikten der, er sterke historier som diplomatspråk ikke klarer å formidle, sier han og legger til:

– Det Seraj kan fortelle fra Oslo er en side av saken, men det er livet i Kabul som er viktig nå.

Ifølge Seraj er det fysisk lettere å ta seg rundt i Kabul. Det er mindre politi, sikkerhetskontroller og en del av barrierene i byen er borte. Samtidig er det store mangler på mat og forsyninger, og unge jenter får ikke gå på skolen.

– Dette er store temaer som må løses og vi må få fremgang på, sier Støre.

På spørsmål om hun mener at det var rett avgjørelse å invitere Taliban til Oslo, svarer Seraj at det var den «beste» avgjørelsen.

– Det er i det minste en dør som åpnes. Nå er det opp til dem, oss og hele verden å avgjøre hvilken retning vi skal ta, sier hun.

Mahbouba Seraj er i New York for å snakke i FN om situasjonen i hjemlandet. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

– Skal fortsette å legge press på Taliban

Dette var første gang Seraj hadde mulighet til å sitte ned og prate med Taliban, og sier det var noe hun har ønsket.

– Forhåpentligvis så representerte de vi snakket med ledelsen og beslutningstagerne i Taliban.

Seraj tok også opp igjen saken til de to aktivistene Tamana Zaryabi Paryani og Parawana Ibrahimkhel.

De to skal i forrige uke ha blitt pågrepet etter å ha deltatt i en demonstrasjon. Ingen har sett dem siden.

Taliban sa under møtene i Oslo at de ikke visste om dette er sant eller ikke, men at de kommer til å undersøke saken.

– Vi får se hva de gjør nå, men vi kommer til å fortsette å legge press på dem for å sørge for at noe blir gjort, for de har tatt kvinnene. Det er ikke en fabrikkert historie, sier hun.