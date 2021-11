Den svenske Riksdagen har godkjent Magdalena Andersson fra Socialdemokraterna som landets nye statsminister.

Andersson tar over etter at Stefan Löfven i sommer varslet at han ville gå av.

Det betyr at 54-åringen blir Sveriges første kvinnelige statsminister.

Siden 2014 har Andersson vært finansminister i Löfvens regjering.

– Jeg har blitt valgt til Sveriges første kvinnelige statsminister og vet hva det betyr for jenter som vokser opp i landet vårt. Det gjør meg rørt, sa Andersson på en pressekonferanse onsdag.

Medlemmer i Riksdagen applauderer etter at Magdalena Andersson ble godkjent som ny statsminister i Sverige etter en avstemning onsdag. Foto: Erik Simander/TT / NTB

Magdalena Andersson Ekspandér faktaboks * Eva Magdalena Andersson er født 23. januar 1967 i Uppsala. * Sosialdemokrat og Sveriges finansminister siden høsten 2014. * Ble 4. november valgt som ny partileder på Socialdemokraternas landsmøte etter Stefan Löfven. * Ble godkjent som Sveriges første kvinnelige statsminister i en avstemning i Riksdagen onsdag, etter at Löfven 10. november leverte sin avskjedssøknad. * Utdannet økonom ved Handelshögskolan i Stockholm. * Har også vært statssekretær i Finansdepartementet, rådgiver for tidligere partileder Mona Sahlin, direktør i Skatteverket og styrerepresentant i den sosialdemokratiske tankesmia Policy Network. * I 2021 tiltrådte hun som leder for det rådgivende organet til Det internasjonale pengefondet (IMF), som første kvinne noensinne. * Gift med professor Richard Friberg ved Handelshögskolan i Stockholm. De har to barn sammen. * Som ung var hun svømmer på elitenivå. Kilde: Wikipedia/NTB

Var usikkert

Det var lenge usikkert om det fortsatt var flertall i Riksdagen for en regjering ledet av Socialdemokraterna.

Vänsterpartiet truet tidligere med å stemme mot Andersson, men snudde i går etter en avtale om høyere pensjon for 700 000 pensjonister.

I avstemningen i Riksdagen fikk Andersson støtte fra regjeringspartiene Socialdemokraterna og Miljöpartiet. Den partiløse Amineh Kakabaveh stemte også ja til Andersson som statsminister.

Centerpartiet og Vänsterpartiet avsto fra å stemme, men siden Andersson ikke fikk et flertall mot seg, blir hun statsminister.

Av 349 representanter i Riksdagen, stemte 174 representanter nei, mens 174 stemte ja eller avsto fra å stemme.

Fredag skal Andersson presentere sin regjering.

Magdalena Andersson ankom onsdag Riksdagen for å følge avstemningen om hvem som skal lede Sverige. Foto: Jessica Gow/TT / NTB

Kvinnelige statsministre i Norden Ekspandér faktaboks Norge: Gro Harlem Brundtland (1981, 1986-1989, 1990-1996) Erna Solberg (2013-2021) Danmark: Helle Thorning-Schmidt (2011-2015) Mette Fredriksen (2013- ) Finland: Sanna Marin (2019- ) Island: Jóhanna Sigurðardóttir (2009-2013) Katrin Jakobsdottir (2017- ) Sverige: Magdalena Andersson (2021- )

Vanskelig start

Magdalena Andersson får ingen enkel start i jobben som statsminister.

Når Riksdagen seinere i dag skal stemme over regjeringen sitt forslag til budsjett, får den ikke flertall.

Årsaken er at Centerpartiet ikke vil støtte budsjettet.

Leder Annie Lööf sier til SVT at partiet ikke kan støtte en regjering som som beveger seg for langt mot venstre.

I avstemningen om budsjettet er det ventet at det er forslaget fra opposisjonspartiene Moderaterna, Sverigedemokraterna og Kristdemokraterna, som får flest stemmer.

Det betyr at Andersson kan måtte styre landet med et borgerlig budsjett. Men Andersson sier at det ikke påvirker mulighetene hennes som statsminister.

– Nå ser det ut som at høyrepartiene kommer til å få gjennom visse justeringer, det handler om knapt 10 milliarder kroner, av et budsjett på 174 milliarder. Etter mitt syn er helheten for det meste vår politikk, som jeg kan styre landet på, sier Andersson.