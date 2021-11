«Vem leder Sverige just nu, vem är statsminister?»

Spørsmålet ble stilt av den finske TV-kanalen YLEs reporter i Stockholm. Som det siste på Magdalena Anderssons pressekonferanse onsdag i forrige uke.

Dagen, 24. november, har blitt beskrevet som «hysterisk» i svensk politikk. Det startet med at Socialdemokraternas leder, Magdalena Andersson skulle velges til landets neste statsminister og dermed etterfølge Stefan Löfven, som har varslet sin avgang.

Med knappest mulig margin ble hun valgt mot 174 stemmer. Én stemme til mot henne, og hun ville blitt felt før hun i det hele tatt hadde begynt. Men det skjedde jo nesten likevel.

APPLAUS: Magdalena Andersson får applaus i Riksdagen etter statsministervalget. Foto: Erik Simander/TT / NTB

117 stemte for henne

En statsminister trenger som sådan ikke flertall i Sverige. Men han eller hun må unngå å få et flertall mot seg. Det var nemlig bare 117 medlemmer i Riksdagen – det svenske Stortinget, som stemte for henne.

Men samtidig hadde det foregått noe på bakrommet som gjorde at fremtiden nok så usikker ut for Magdalena Andersson allerede da hun kjempet mot tårene på første rad mens riksdagsmedlemmene reiste seg i applaus.

En historisk dag for Sverige, som dermed ble det siste landet i Norden med en kvinnelig regjeringssjef. Nesten.

Vänsterpartiets leder, Nooshi Dadg Foto: Tt News Agency / Reuters

For kvelden før hadde regjeringspartiene, som er Socialdemokraterna med 100 av 349 plasser i Riksdagen og Miljöpartiet, med sine 16 mandater inngått et budsjettsamarbeid med Vänsterpartiet, som har 27 mandater i Riksdagen.

Avtalen var at Vänsterpartiet, som er et opposisjonsparti til regjeringen skulle slippe frem Magdalena Andersson som statsminister mot en avtale om mer penger til pensjonistene og en garantert plass ved et forhandlingsbord i fremtiden – altså en slags «første støtteparti».

Men som de som er raske i hoderegning ser: De tre partiene har 143 mandater i Riksdagen og dermed langt unna å få et flertall (175 mandater). Allerede her var det mye som så ut til å gå galt.

Centerns leder Annie Lööf Foto: Claudio Bresciani/TT / Claudio Bresciani/TT

For her begynte Centerpartiet å føle seg oversett.

Ja til statsminister – nei til budsjett

At regjeringen skulle inngå et budsjettsamarbeid til venstre for seg selv, og dermed forsøke å sette Centerpartiet på sidelinjen falt partileder Annie Lööf tungt for brystet. Og samme dag som statsministeravstemningen meldte partiet at de kom til å holde løftet om å stemme frem Magdalena Andersson. Men ikke stemme for budsjettet.

KASTET: Magdalena Andersson, her som finansminister, med statsbudsjettet riksdagen forkastet. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Dermed ble regjeringens budsjett forkastet i Riksdagen, og budsjettet fra Moderaterna, Sverigedemokraterna og Kristdemokraterna vedtatt. Da trakk Miljöpartiet seg fra regjeringen og konstitusjonell praksis i Sverige er da at hele regjeringen går.

Så gikk Magdalena Andersson av – uten egentlig å ha gått på. Og Stefan Löfven fortsatte som Sveriges statsminister med et forretningsministerium.

Spenningen sto i om flere enn 174 mandater ville stemme mot henne. Men da de parlamentariske lederne hadde holdt sine innlegg før avstemningen sto det ganske klart at Andersson ville bli valgt - igjen.

Siden onsdag har det foregått mye på bakrommet. Blant annet kan det se ut som om en forhandling og lovnader om en ny pensjonsavtale mellom Socialdemokraterna og Vänsterpartiet var nok til at sistnevnte ikke stemmte mot Andersson.

FLERTALL: Alt handler i en statsministeravstemning om å ikke få flertall mot seg. Foto: Fredrik Sandberg, Fredrik Sandberg / SCANPIX

Centerpartiet hadde før avstemningen varslet at de ville stemme blankt. Til slutt var det 101 som stemte for Magdalena Andersson, 75 som stemte blank og 173 stemmer mot henne som ny statsminister - to for få til å nekte henne statsministerjobben.

Med Socialdemokraternas 100 mandater bak seg, blir regjeringen Andersson likevel den svakeste siden Ola Ullstens regjering som satt ett år mellom 1978 og 1979 og hadde 39 mandater bak seg. Det blir tøft for Andersson å navigere i svensk politikk.

Centerpartiet skiftet side

Om ti måneder er det ordinært valg til Riksdagen i Sverige.

STØTTE: Stefan Löfven har støttet Magdalena Andersson som ny statsminister. Men maktovertagelsen tok lengre tid enn mange nok trodde. Foto: Adam Ihse/TT NYHETSBYRÅN / NTB

Den parlamentariske støtten hennes regjering har i riksdagen er også svak. Partiene utstår ikke hverandre. Og i svensk politikk de siste årene kan de ha fremstått som om det er viktigere for de forskjellige partiene å holde andre utenfor makten enn selv å få gjennomført sin politikk. Da Centerpartiet valgte å støtte Stefan Löfven var det et soleklart tegn på det.

Det hele begynte i 2018, da statsminister Löfven var på desperat jakt etter et flertall for å beholde makten i Sverige. Det endte med den såkalte «januaravtalen», hvor Centerpartiet og Liberalerna skiftet side og fungerte som støtteparti for regjeringen sammen med Vänsterpartiet.

Centerpartiet fikk imidlertid inn en klausul i avtalen som gikk ut på at Vänsterpartiet (som politisk kan sammenlignes med en blanding av SV og Rødt i Norge) ikke skulle få innflytelse på den politiske retning i Sverige. Vänsterpartiet sa ja til avtalen fordi det var den eneste måten å få en sosialistisk regjering- og sørge for at Sverigedemokraterna fikk minst mulig makt.

Så selv om en sosialdemokratisk ledet regjering altså har gitt flere liberale innrømmelser til Centerpartiet, så føler ikke Annie Lööf og «Centern» at de skylder regjeringen noe. Og med særavtalen for pensjonistene som er fremforhandlet med Vänsterpartiet så er også klimaet på sosialistisk side i Sverige ganske iskaldt.

Blir neppe nyvalg

Samtidig skal nå Magdalena Andersson styre Sverige på et budsjett som Sverigedemokraterna har satt sitt tydelige preg på. Og så nære har heller ikke de vært reel politisk makt i Sverige.

NY STATSMINISTER: Leder av Moderaterna Ulf Kristersson er, ifølge meningsmålingene nå, favoritt til å bli svensk statsminister i 2022. Foto: Jonathan Näckstrand/tt Nyhetsbyrån / NTB

Og med Liberalerna tilbake på borgerlig side (etter i en periode som støtteparti for Stefan Löfven), ser det på målingene ikke særlig godt ut for rød blokk i Sverige.

Så nyvalg er neppe et alternativ for Magdalena Andersson. Og hos Moderaterna sitter Ulf Kristersson og er høyst klar for å flytte inn på Rosenbad på Norrmalm (Statsministerens kontor i Stockholm). Meningsmålingene kan tyde på det nå.

Men først får altså Sverige sin første kvinnelige statsminister. Dermed har alle nordiske land hatt kvinnelig regjeringssjef.

Hvis hun rekker å komme seg til Kungen før neste krise da.