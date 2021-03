Mafiamann på rømmen avslørt av matprogram

Han er glad i mat, 53 år gamle Marc Feren Claude Biart fra Italia.

Så glad i mat, at han til tross for at han har vært på rømmen siden 2014, sendte et eget matprogram på YouTube.

Biart skjulte alltid ansiktet sitt i videoene der han lærte bort sine italienske kokkekunster. Men han glemte å skjule tatoveringene på kroppen.

Det var tatoveringene som gjorde at italiensk politi forstod hvem og hvor han var. Nå er han sendt fra Den dominikanske republikk til Italia.

53-åringen er ettersøkt for mafiavirksomhet og smugling av kokain til Nederland. Han skal være medlem av 'Ndrangheta-mafiaen, en av verdens største og mektigste mafiagrupper.

De holder til i Calabria sør i landet og kontrollerer store deler av kokainsmuglingen i Europa.

Levde et rolig liv

I flere år levde Biart et rolig liv sammen med kona i det idylliske Boca Chica på Den dominikanske republikk i Karibia.

Nå blir Biart en av mange hundre mafiamedlemmer som stilles for retten i en av Italias største mafiarettssaker.

Rettssaken startet i januar, og vil trolig ta to år. Over 20.000 lydopptak skal legges fram og 900 vitner skal høres. Bare å lese opp alle navnene på tiltalte, tok over tre timer.

‘Ndrangheta-mafiaen har røtter helt tilbake til 1412 og Spania er også en av de eldste mafiaene. Ifølge italiensk politi, operer de trolig i rundt 30 land, og har rundt 60.000 «ansatte» verden over.

Les mer her: Flere hundre tiltalte i rekordstor mafiarettssak

LIKHET FOR LOVEN: I denne spesialbygde rettssalen skal flere hundre mafiamedlemmer stilles for retten de neste to årene. Foto: Gianluca Chininea / AFP

Italiensk politi har samarbeidet med det internasjonale politisambandet Interpol i flere år for å finne mafiamedlemmer på rømmen og i utlandet.

Et annet medlem av samme mafia ble arrestert i Portugal på mandag: Fransesco Pelle hadde vært på rømmen i 14 år og blir beskrevet som en av Italias farligste rømlinger.

Han ble pågrepet på et sykehus i Lisboa, der han fikk behandling for covid-19.