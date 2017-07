Maduro tar til motmæle mot USA

– Jeg tar ikke imot imperialistiske ordre. Jeg adlyder ikke utenlandske regjeringer. Jeg er en fri president, sa han ifølge AFP.

Tidligere mandag frøs regjeringen i Washington Maduros midler i USA og kalte ham en diktator etter at han tvang igjennom et valg for en ny lovgivende forsamling som til nå er blitt styrt av opposisjonen. Han har allerede erklært seg som vinner av søndagens valg.

Kan bli diktatur

Kritikere mener at han er i ferd med å gjøre Venezuela om til et diktatur. Den nye nasjonalforsamlingen vil gi Maduros sosialistparti ubegrenset makt, ifølge AP.

Sammen med en rekke land, fordømmer USA valget på forsamlingen som kan skrive om Venezuelas grunnlov etter regjeringens ønsker.

De amerikanske sanksjonene anses for å være uvanlige fordi de retter seg mot en sittende leder.

– Gårsdagens illegitime valg bekrefter at Maduro er en diktator, som overser viljen til det venezuelanske folket, sa USAs finansminister Steven Mnuchin mandag.

Forlater landet

Det finnes ingen offisielle tall på hvor mange venezuelanere som har forlatt landet de siste månedene, men anslagene er 1 til 2 millioner av landets rundt 31 millioner innbyggere.

Mange er likevel fast bestemt på å bli værende, enten fordi de håper på en endring til det bedre eller fordi de ikke ser muligheter for et bedre liv utenfor Venezuelas grenser.

Opposisjonen har varslet nye demonstrasjoner for å minne regjeringen på at den ikke kan ture fram uten motstand.

En ung kvinne som tilhører en hard kjerne demonstranter kjent som «motstandsgruppa» innrømmer overfor AFP at protestene er tynget av både sorg og skuffelse. Men hun la til at den eneste kampen som er tapt, er den som ikke blir kjempet.