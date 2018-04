Madsen regnet ut hvordan Kim Wall kan ha dødd – ekspert sier beregningene stemmer

Tirsdag formiddag vitnet ubåtekspert Ditte Dyreborg fra det danske forsvaret. Hun gikk svært langt i å avvise Peter Madsens forklaring om hvordan ubåtulykken kan ha skjedd.

Men Peter Madsen er ikke enig i rapportens konklusjoner. Han har skrevet et sju sider langt dokument som forklarer hvordan Kim Wall kan ha omkommet som følge av gassforgiftning i ubåten.

Politiet fikk en ekspert til å se på disse beregningene, og han sier scenarioene er mulige.

– Kan disse beregningene være plausible? spør aktor.

– De ser korrekt utført ut, sier vitnet Kim Winther, seniorkonsulent ved Teknologisk Institutt.

Har ikke vært i ubåten

Winther er utdannet sivilingeniør, og har arbeidet med forbrenningsmotorer i 22 år. Han har ikke vært i ubåten, men har forholdt seg til noen beregninger som Peter Madsen har laget.

– Her har Peter Madsen lagt noen premisser for beregningene, påpeker aktor Jakob Buch-Jepsen, før han leser opp Madsens sju sider lange forklaring.

Vitnet sier hans oppdrag kun har vært å se på om Madsens beregninger er korrekt utført.

– Jeg har også forsøkt å gjenskape beregningene selv, og jeg når noenlunde fram til samme resultat, sier Winther.

Tre scenarioer

Peter Madsen har foretatt noen beregninger av tre scenarioer, hvor drensventil 3 var åpen og skrogventil 4 var henholdsvis:

1) helt lukket.

2) helt åpen.

3) delvis åpen.

Ved scenario 1 mener Peter Madsen, at ubåten etter mindre enn 40 sekunder med lukket luke ikke vil være mulig å åpne manuelt. Og maskinrommet vil være giftig etter to og et halvt minutt på grunn av særlig kulldioksid.

Ved scenario 2 mener Peter Madsen, at ubåten etter mindre end 10 sekunder med lukket luke ikke vil være mulig å åpne manuelt. Og luften om bord vil hurtigere bli giftig.

Ved scenario 3 kommer Peter Madsen også frem til at luken ikke vil kunne åpnes etter maksimalt 40 sekunder. Og luften i maskinrommet vil være giftig etter mindre enn to og et halvt minutt.

Madsen mener selv at scenario 3 er det mest sannsynlige.

Høy temperatur

Winther sier at det ved alle scenarioer ville blitt svært høy temperatur i ubåten.

For eksempel ville det vært 70 grader etter 2,7 minutter og 150 grader etter ti minutter ved scenario 1. Men vitnet bemerker at beregningene er svært usikre.

Dette har betydning fordi rettsmedisinerne ikke fant tegn på at Kim Wall hadde vært utsatt for høy temperatur.

– Hørte henne rope

Ubåtekspert Ditte Dyreborg sa tidligere tirsdag at hun ikke tror Peter Madsen kunne hørt Kim Wall rope fra ubåten mens han var på dekk og motorene var i gang.

Peter Madsen er uenig.

– Jeg kunne høre hende rope. Vi kunne ikke føre en samtale, men jeg hørte henne, sier Madsen.