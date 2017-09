Madsen i retten: Fekk ubåtluka i hovudet

Madsen er sikta for aktlaust drap og for likskjending. Han har sete varetektsfengsla sidan 12. august. I dag vil påtalemakta be retten om å forlengje varetektsfengslinga.

Rettsmøtet startar ved 14-tida. Etter ei stund blei det bestemt at møtet skulle gå for opne dører. Ifølgje reporterar som følgjer saka frå tingretten, forklarer Madsen seg no om korleis ulukka skjedde.

Forklarer seg om ulukka

Kim Wall skulle opp på brua i ubåten, då lemmen fall i hovudet på henne. Det blødde kraftig frå hovudet hennar. Ho fekk kraniebrot og døydde straks, ifølgje Madsen si forklaring, som blir referert av Ekstrabladet.

Han meinte det ikkje var sømeleg at Wall skulle få ubåten som si grav. Han seglde derfor ut i Øresund, og fekk henne opp ved hjelp av eit tau. Så dumpa han henne ut i vatnet, fortel han. Han seier også at det ikkje var nokon seksuell kontakt mellom dei.

Aktor stiller spørsmål om han har hatt med seg andrekvinner om bord i båten. Han stadfester at han nyleg inviterte ei kvinne til å bli med. Aktor spør om han har vore ein del av eit SM-miljø, for sadomasochistisk sex.

– Det har eg gjort. Eg er eit menneske som interesserer meg for erotikkkens mangfald. Og eg har vore på ei mengde sex-fester kalla «Kinky Salon», skriv Ekstrabladet.

Vil vedgå likskjending

Madsen har tidlegare nekta straffskuld for drap, men han vil i retten i dag erkjenne likskjending, ifølgje avisa BT. Forsvararen hans, Betina Hald Engmark, seier til avisa at han vedgår likskjending i og med at han dumpa Kim Wall i havet.

Madsen vil også be om at han blir sett fri frå varetekt.

– Det er ikkje snakk om at min klient frivillig vil la seg fengsle lenger. Og han ønskjer no å forklare seg i retten, seier Engmark til danske TV 2.

– Når ein nektar seg skuldig i drap, vil ein ikkje la seg fengsle frivillig, seier Engmark.

Madsen reiste ut frå København i den privatbygde ubåten UC3 Nautilus ved 19-tida torsdag 10. august. Men på turen var den svenske journalisten Kim Wall (30). Wall skulle lage ein reportasje om Madsen for eit amerikansk magasin.

Har endra forklaring

I løpet av natta blei Wall meld sakna av kjærasten. Dagen etter blei båten funnen i Køge Bugt sør for København. Båten gjekk ned, og Madsen kom seg i land. Der blei han pågripen av politiet.

Les også: Film om Peter Madsen tatt av plakaten

Politiet sine undersøkingar viste at båten blei senka med vilje.

Madsen forklarte først at han hadde sett Wall i land ved Refshaleøen, der turen starta. Seinare endra han forklaring. Han sa då at Wall døydde som følgje av i ulukke om bord, og at han dumpa henne i havet.

Ei og ei halv veke etter at ho blei meld sakna, blei Wall sin kropp – utan armar, bein og hovud, funnen ved Amager i København.