Madsen erkjenner likskjending

Madsen er sikta for aktlaust drap og for likskjending. Han har sete varetektsfengsla sidan 12. august. I dag vil påtalemakta be retten om å forlengje varetektsfengslinga.

Madsen nektar straffskuld for drap, men han vil i retten i dag erkjenne likskjending, ifølgje avisa BT. Forsvararen hans, Betina Hald Engmark seier til avisa at han vedgår likskjending i og med at han dumpa Kim Wall i havet.

Madsen vil også be om at han blir sett fri frå varetekt.

Vil forklare seg

– Det er ikkje snakk om at min klient frivillig vil la seg fengsle lenger. Han ønskjer å forklare seg i retten, seier forsvararen hans, Betina Hald Engmark til danske TV 2.

Peter Madsen har forklart til politiet at Kim Wall døydde i ei ulykke om bord i ubåten. Foto: Bax Lindhardt / Scanpix Danmark / NTB scanpix

– Når ein nektar seg skuldig i drap, vil ein ikkje la seg fengsle frivillig, seier Engmark. Han ønskjer no å forklare seg, legg ho til.

Madsen reiste ut frå København saman med den svenske journalisten Kim Wall (30) ved 19-tida torsdag 10. august. Wall skulle lage ein reportasje om Madsen for eit amerikansk magasin.

Journalisten Kim Wall (30) har vore sakna sidan 11. august. Foto: Tt News Agency / Reuters

Dumpa henne i havet

I løpet av natta blei Wall meld sakna av kjærasten. Dagen etter blei båten funnen i Køge Bugt sør for København. Båten gjekk ned, og Madsen kom seg i land. Der blei han pågripen av politiet.

Politiet sine undersøkingar viste at båten blei senka med vilje. Madsen har forklart at Wall døydde som følgje av i ulukke, og han dumpa henne i havet.

Kriminalteknikarar undersøkte ubåten etter at båten var løfta inn på land. Foto: Jacob Ehrbahn / AP

Ei og ei halv veke etter at ho blei meld sakna, blei Wall sin kropp – utan armar, bein og hovud, funnen ved Amager i København.