Madsen-assistent: Det gir ikke mening å sage i ubåten

Aktoratet mener Peter Madsen planla å drepe Kim Wall, og at det kan bevises ved at han hadde med ting i ubåten som ikke hører hjemme der.

Fredag vitnet assistenten (omtales i retten som praktikant som var den siste om bord i ubåten før Kim Madsens tur med Kim Wall 10. august.

Madsen har forklart at det var en sag i ubåten fordi han skulle lage noen hyller der. Assisten sier at sagen normalt henger i verkstedet, og at han aldri har sett den i ubåten.

– Vi har snakket om at det skulle lages en verkstedtavle bak i ubåten, men det vil ikke i mening å stå og sage nede i ubåten. Det ville man gjort på land, sier vitnet.

Viktig bevis

Sagen er viktig for aktoratet for å vise at Peter Madsen planla drapet denne ettermiddagen, de har video av sagen i verkstedet hans bare noen timer før de seilte ut med ubåten.

Aktor påpeker at det ikke er funnet noe treverk i ubåten.

– Ville det vært lettere å lage hyller på verkstedet? spør aktor.

– Ja, der har vi en sirkelsag. Det ville også vært vanskelig å fjerne sagflis nede i ubåten. Det er vanskelig å støvsuge der nede, sier vitnet.

Assistenten sier også at rørstykker, stropper, en vannslange og et kamera ikke pleide å være i ubåten.

Forandret forklaring

I et fengslingsmøte i september var det uenighet om det var en sag med oransje håndtak om bord i ubåten eller ikke.

– Den henger på plassen sin i verkstedet, svarte Peter Madsen på aktors spørsmål.

Da han forklarte seg i retten for to uker siden sa han at sagen befant seg om bord i ubåten fordi de hadde planer om å sette opp en hylleseksjon der.

Fortalte om 40 knivstikk

Etter at Peter Madsens forklaring de to første dagene, har retten startet med de 35 vitnene.

Rettsmedisiner Christina Jacobsen vitnet om de rundt 40 knivstikkene som ble funnet på Kim Walls kropp. Hun sa at to av knivstikkene kan ha skjedd mens Wall var i live, eventuelt må de ha skjedd rett etter hun var død. Dette står i skarp kontrast til Peter Madsens forklaring.

Han hevder parteringen skjedde rundt syv timer etter at Wall var død.

Usikker dødsårsak

Rettsmedisineren kunne ikke fastslå hvordan Kim Wall døde. Hun sa at det er tegn som tyder på at hun kan ha blitt kvalt eller halshugget, men kan heller ikke utelukke at hun døde av kullosforgiftning, som er Peter Madsens forklaring.

– Det er mange mulige dødsårsaker, og de kan ikke slå fast noe. Det er etter min mening et problem for påtalemyndigheten, sa forsvarer Betina Hald Engmark etter at retten var hevet torsdag.

FORNØYD MED VITNEMÅL: Peter Madsens forsvarer Betina Hald Engmark brukte mye tid i retten på å få fram at rettsmedisineren ikke kan slå fast hvordan Kim Wall døde. Foto: SCANPIX DENMARK / Reuters

Kjæresten vitnet

Torsdag vitnet også Kim Walls kjæreste. Han fortalte at Kim Wall møtte Peter Madsen en time før ubåtturen. Dette kan ha gitt Madsen tid til å planlegge det aktoratet mener er et overlagt drap.

Han fortalte også at Kim Wall var litt engstelig for å være nede i ubåten.

– Hun var redd for at hun skulle ut i en ubåt, fortalte kjæresten.

Aktor Jakob Buch-Jepsen spurte om kjæresten vurderte å bli med på turen.

– Ja, det gjorde jeg. Jeg var misunnelig og nysgjerrig, men vi skulle jo få besøk, sa han.