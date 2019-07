Madrid gir opp å avvikle bilfritt sentrum

Regionvalgene i Spania søndag 26. mai førte til at høyrepartiet Partido Popular (PP) overtok både ordførerposten i Madrid by og presidentposten i Madrid-regionen.

Et av de første løftene til den nye ledelsen i Madrid var å gjøre om «Madrid Central», ordningen som 30. november i fjor gjorde Madrid til den første store europeiske byen som har innført et forbud for utslippsbiler i sentrum.

– Jeg synes ikke trafikkorker er noe å glede seg over, men de er en del av byens identitet, at den alltid lever, sa Isabel Díaz Ayuso, den nye konservative presidenten i regionen Madrid.

Nå har imidlertid Madrid by lagt sine planer om å omstøte på vent, og vil trolig legge dem bort for godt, skriver Citylab.

Området som er avstengt omfatter blant annet de kjente gatene Gran Via og Calle Mayor,

Første store by i Europa

31. november i fjor ble Madrid den første store europeiske byen som innførte et forbud for utslippsbiler i sentrum.

I et 4,72 kvadratkilometer stort område midt i byen får nå bare elbiler og hybridbiler som fritt kan kjøre rundt.

Området omfatter store deler av Madrids sentrum med de fleste av de kjente landemerkene.

Forbudet ble innført som en del av en plan som kalles Madrid Central og som tar sikte på å bedre luften i den spanske hovedstaden.

Høy luftforurensing har i årevis vært et problem i Madrid. På klarværsdager kunne man før forbudet se et brunt smoglag ligge over byen.

I en rapport fra det Europeiske miljødirektoratet (EEA) fra 2016 går det frem at det hvert år dør 29.980 mennesker for tidlig i Spania på grunn av dårlig luft.

En undersøkelse viste at den første måneden etter at kjørerestriksjonene ble innført, falt utslippene av forurensende nitrogenoksid (Nox) med 38 prosent.

Utslippene av CO₂ gikk ned med 14 prosent og trafikken på veier som Gran Via ble redusert med 26 prosent.

Demonstranter i Madrid ba EU om hjelp til å stoppe planene om å avvikle ordningen med utslippsfritt sentrum. Ordningen ble delvis innført for å imøtekomme EU-krav om å senke luftforurensingen i byen. Foto: Bernat Armangue / AP

Demonstranter og dommer

Etter at de nye bymyndighetene gjorde det klart at de ville avvikle ordningen, demonstrerte titusenvis mot beslutningen i byens gater.

Bilder av bymyndigheter som fjernet planter som var satt opp der det før var parkeringsplasser, førte til sinne hos mange innbyggere.

5. juli satte en dommer vedtaket om avvikling midlertidig til side, etter et søksmål fra over 80 organisasjoner, skriver El Pais.

Nå ser det altså ut at myndighetene i Madrid gir opp kampen for bilene i sentrum for godt.

– Motstanden forsvinner når bilene blir borte

– I Oslo er flertallet av innbyggerne positiv til et mest mulig bilfritt sentrum, men fortsatt er det stor uenighet mellom partiene om hvorvidt man skal prioritere byliv eller biler i sentrum, sier MDGs byråd Hanna E. Marcussen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Hanna E. Marcussen, byråd for byutvikling i Oslo kommune (MDG), sier at det som skjer i Madrid er veldig bra, men at hun ikke er veldig overrasket.

– Erfaringen fra andre byer som har gjennomført lignende prosjekter er at de har møtt motstand, både fra befolkningen og næringsliv, men at motstanden i stor grad forsvunnet etter bilene er borte, sier hun til NRK.

Marcussen legger til at «folk trives bedre og næringslivet blomstrer når man prioriterer byliv over biler».